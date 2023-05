Yeferson Cossio se defiende de acusaciones de plagio: “Me dejó fue ofendido”

(@soywildlozano)

Yeferson Cossio se enfrentó a las acusaciones de un creador de contenido caleño que lo señaló de robarle una idea. El famoso influenciador paisa no se quedó callado y señaló que el supuesto contenido que le robó a su colega es el mismo que él ha hecho desde hace tiempo y lo acusó de querer beneficios por sus millones de seguidores.

Te puede interesar: Cintia Cossio celebró el cumpleaños de su hermano Yeferson con un particular mensaje: “Deseo que este año sí tengas hijos”

El reclamo lo recibió Cossio en una reciente publicación que hizo en su perfil de Facebook en la que se le vio entregando 1.000 libras de alimento para perros. La acción del creador de contenido de 28 años realmente no es algo novedoso, puesto que se le ha visto ayudando en varias ocasiones a animales callejeros y de fundaciones; de hecho, en noviembre de 2022 regaló 1.300 kilos de comida para perros y gatos a una fundación en Medellín.

Sin embargo, en esta ocasión Cossio no sólo recibió aplausos por parte de sus seguidores, sino que también recibió el reclamo de Wild Lozano, un creador de contenido de Cali. Lozano, aunque no cuenta con tantos seguidores como Cossio, es reconocido por realizar actividades en las que regala 1.000 unidades de algo, normalmente comida a personas en la calle.

Te puede interesar: Novia de Yeferson Cossio le dejó emotivo mensaje por su cumpleaños

“Uy quieto. El día que te conocí te conté esa idea para que la hiciéramos juntos”, escribió el caleño en la publicación de Yeferson. Cabe resaltar que Lozano hace algunas semanas se hizo reconocido en las redes sociales por realizar una campaña en la que recorrió Medellín en búsqueda de Cossio, hasta que lo consiguió y publicó un emotivo video cumpliendo el sueño de conocer en persona al paisa.

“Por eso te busqué, para pedirte que regaláramos 1.000 libras de alimento (para perros). Pero me alegra que lo hagas, espero poder hacerlo yo algún día”, concluyó Wild Lozano. El comentario del creador de contenido caleño consiguió cientos de interacciones, entre ellas, la respuesta contundente de Yeferson Cossio.

Te puede interesar: J Balvin revela la insólita razón por la que no ha vuelto a publicar nada en Instagram

El paisa con millones de seguidores señaló que “esto lo he hecho una y mil veces”, haciendo referencia a las veces en las que ha brindado su ayuda a diferentes causas por el cuidado de los animales. Y cuestionó al caleño el motivo por el que no hacía la donación por su cuenta.

“Ahora la pregunta, ¿para qué me busca para esto, no es capaz de donar solo? O ¿qué tengo que ver yo con que usted done comida o no? Defínase, ¿quiere donar o quiere que lo vean conmigo donando? Son cosas muy diferentes bro”, añadió el paisa de 29 años.

Además, Cossio le dio un consejo a Lozano para que se mostrara real en las redes sociales. “Sea serio, si le va a llegar a alguien que no sea con excusas de ayudar a los demás”, concluyó. Pero el caleño tampoco se calló ante la respuesta de su colega y señaló que, a diferencia de él, no cuenta con el dinero para adquirir 1.000 libras de concentrado para perros.

Yeferson Cossio. Foto: Instagram @yefersoncossio

“Esperaba una respuesta más humilde”, empezó escribieron Lozano y agregó “no, lo hice solo porque yo no tengo los recursos necesarios como tú, sólo quería que nos uniéramos y ya, si yo hubiera sido interesado te hubiera pedido que me pautaras o algo”.

Además, Wild Lozano le recordó que “te aclaré que te busqué solo para que juntos hiciéramos esta labor ya que me salía muy costoso. Pero bueno”. Ante ese comentario, nuevamente Cossio decidió responder e insistir en que una actividad como la donación no se debería condicionar por la cantidad de dinero que alguien tenga.

“Me dejó fue ofendido, o sea ¿yo te estoy robando las ideas? Yo que llevo años haciendo esto. Parcero, deje de buscar a gente con muchos seguidores para “donar”, bien pueda y ayude que no todo se tiene que mostrar acá”. Por su parte, Wild Lozano ha pedido ayuda a sus seguidores porque necesita reunir seis millones de pesos para la compra del concentrado.

En los comentarios de las redes sociales, algunos usuarios apoyan a Cossio señalando que Lozano tenía un interés de ganar seguidores por su alianza con el paisa; mientras que otros señalan a Yeferson de “arrogante” por su respuesta.