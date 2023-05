Nevado del Ruiz: el Servicio Geológico Colombiano pidió no bajar la guardia ante una posible erupción del volcán

Volcán nevado del Ruiz (28 de abril de 2023).

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió el boletín correspondiente al seguimiento que se le realizó al nevado del Ruiz durante el 19 y lo que va del 20 de mayo, en donde se presentaron algunas variaciones en los fenómenos que suele registrar el edificio volcánico. Gran parte de los cambios tuvieron que ver con el aumento en el número de sismos y liberación de energía.

Te puede interesar: Nevado del Ruiz: podría haber una erupción mayor a las que se han registrado en los últimos diez años

Respecto a lo anterior, el SGC expuso: “Desde las 9:00 a.m. de ayer (19 de mayo) hasta la hora de publicación de este boletín, la actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca en el interior del edificio volcánico mantuvo niveles similares en el número de sismos y en la energía sísmica liberada, en comparación al día anterior (18 de mayo)”.

Aunque el número de sismos aumentó levemente, estos tuvieron predominancia en algunos sectores del volcán y no en toda la zona, pues la más afectada fue la parte del norte y nororiente; en donde los sismos no superaron los 8 kilómetros de distancia desde el cráter Arenas. Cabe resaltar que, en las últimas semanas los movimientos telúricos se han dividido por dos razones, el movimiento de fluidos y la fracturación de roca dentro del Ruiz.

“Esta sismicidad se localizó principalmente en el sector nor-noroccidental y, en menor proporción, en los sectores nororiental y suroriental del volcán, así como en el cráter Arenas, a una distancia máxima de 8 km a partir de este. Los sismos presentaron magnitudes bajas y sus profundidades oscilaron entre 1 y 6 km. Con relación a la sismicidad relacionada con el movimiento de fluidos al interior de los conductos volcánicos, esta actividad mantuvo niveles bajos en el número de sismos y en la energía sísmica liberada, aunque mostró un leve aumento respecto al día anterior (18 de mayo)”.

Los anterior se sumó a diversas emisiones de ceniza, las cuales no presentaron una actividad continúa en su acción, pues la mayoría de estas registraron una salida intermitente y se logró evidenciar gracias al sistema de cámaras que fue instalado en inmediaciones al edificio volcánico.

Te puede interesar: Nevado del Ruiz: alerta por emisión de gases en la vía Bogotá - Manizales

“Algunas de las señales sísmicas estuvieron asociadas a emisiones pulsátiles de ceniza confirmadas a través de las cámaras web utilizadas para el monitoreo volcánico. Adicionalmente, continúan las variaciones en la desgasificación de dióxido de azufre y la salida de vapor de agua desde el cráter a la atmósfera”, añadió la entidad.

El vapor y los gases dificultan el seguimiento al volcán

Con relación a las columnas de gas divisadas, el Servicio Geológico Colombiano advirtió que la mayor altura alcanzada fue de aproximadamente 900 metros desde la copa del Ruiz, la cual fue desplazada por el viento hacia el suroccidente del Ruiz. No obstante, uno de los factores que no pudo ser evaluado fue la presencia de anomalías térmicas, pues el vapor y los gases no dejaron registrar dicho fenómeno.

“La altura máxima de la columna de gases fue de 900m, medidos desde la cima del volcán. La dirección de dispersión de la columna estuvo predominantemente hacia el suroccidente de la estructura volcánica. Ayer, no fue posible la observación de la anomalía térmica existente en el fondo del cráter, debido a la cantidad de gases y vapor emitidos por el volcán”.

Por su parte, John Makario Londoño, director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano explicó que actualmente el volcán presenta un proceso oscilatorio; es decir, subir o bajar el registro de sus fenómenos en cualquier momento. Sin embargo, es necesario mantenerse informado y no perder el foco sobre la situación, pues el riesgo es latente.

Te puede interesar: Nevado del Ruiz: el domo de lava del volcán sigue activo

“El volcán continúa en niveles inestables de actividad y por tanto este nivel naranja persiste, porque todavía está la posibilidad de que haga una erupción en términos de días o semanas, y por eso es importante no bajar la guardia, ni acostumbrarse a esas fluctuaciones que va a tener el volcán que sube y baja o a veces se queda por algunos días como si no mostrara ningún cambio, pero hacen parte de este proceso; por eso es importante seguir atentos a la actividad del volcán”, sostuvo Londoño.