Marcela Reyes y los efectos de su nueva cirugía: ni al baño puede ir tranquila

La peligrosa sustancia le fue inyectada cuando tenía 19 años y, al día de hoy, asegura que quisiera devolver el tiempo para no cometer este error | Foto: Instagram @marcelareyes

Marcela Reyes regresó al quirófano el 17 de mayo para enfrentar una nueva batalla en su lucha contra los biopolímeros, sustancia que le fue inyectada en los glúteos hace casi 15 años y cuya extracción le ha costado lágrimas y sangre.

De acuerdo con una publicación que la DJ compartió previo a dicha intervención, el objetivo principal de la operación fue aliviar los dolores que la agobiaban a diario y cuyo origen era un misterio. Además, también aprovechó para reconstruir esta zona de su cuerpo.

Y aunque no había entregado detalles sobre la intervención, en la noche del 19 de mayo abrió la ‘caja de preguntas’ en su cuenta de Instagram y resolvió algunas dudas al respecto.

Estas fueron las declaraciones del cirujano de la DJ | Video: Instagram @marcelareyes

El primer tema que tocó Marcela Reyes fue el de los efectos con los cuales deberá lidiar durante el tiempo de recuperación y que, según ella, no la dejan ir al baño con tranquilidad.

“Tengo estreñimiento y estoy desesperada, por eso ando caminando de lado a lado. He tomado varias cosas y nada que logro hacer del cuerpo (...) Como no puedo sentarme, para orinar compre un embudo vaginal y para lo otro sí me toca inclinarme un poco, aunque me cuesta”, dijo ‘La reina de la guaracha’ antes de mostrar cómo usa dicho dispositivo.

Aparte de estas dificultades, Reyes también tiene que lidiar con la hinchazón de varias partes del cuerpo porque está reteniendo líquidos | Video: Instagram @marcelareyes

En otra historia de Instagram, la también figura de redes sociales calificó esta última cirugía como “traumática, dolorosa y difícil”. Sin embargo, se mostró dichosa de saber que pronto estas complicaciones harán parte del pasado.

“Si no le pongo actitud nadie lo hará por mí. Necesito seguir adelante, mantener a mi familia y continuar con mis negocios”, agregó.

Otro seguidor de Marcela Reyes preguntó si esta fue la última operación relacionada con el tema de los biopolímeros, tras lo cual advirtió que nunca podrá estar segura de que la sustancia haya sido extraída en su totalidad.

“Solo Dios y su voluntad saben si esta será la última vez. De lo contrario, seguiré aprendiendo y asumiendo mi irresponsabilidad por no averiguar qué me estaban inyectando en el cuerpo”, explicó la DJ.

"Valiente" y "ejemplo a seguir", fueron algunos de los calificativos que recibió de sus seguidores tras mostrarse fuerte ante las adversidades | Video: Instagram @marcelareyes

‘La reina de la guaracha’ también mencionó que, a pesar de haber creado miedo a las cirugías, estaría dispuesta a volver al quirófano por temas estéticos. No obstante, señaló que se asesoría muy bien antes de hacerlo.

Otra de las dudas que despejó Marcela Reyes sobre su lucha contra los biopolímeros fue la de qué pasó con quien le inyectó la sustancia.

“Esta persona se echó a perder y no puede aparecer porque dañó una gran cantidad de mujeres ¡Nos destruyó la vida! Yo no me quiero imaginar el karma que deberá pagar por perjudicar a tantas personas”, concluyó.

'MR' prefirió no dar el nombre del responsable, aun cuando advirtió que podría demandarlo si llega a aparecer | Video: Instagram @marcelareyes

¿Qué le causaba los dolores a Marcela Reyes en sus glúteos?

Tras seis horas de cirugía, el doctor Andrés Rivera pudo dar solución al tema médico que afectaba a Reyes y explicó qué le generaba estas molestias.

“Tenía una contractura capsular en la nalga izquierda por los biopolímeros y esto era lo que generaba las molestias (...) Se había roto una prótesis y tuvimos que cambiarla por una nueva, y la otra también por cuestiones de simetría”, aseveró el profesional de la salud, reconocido por ser cirujano de otras celebridades, como Karol G.

De acuerdo con la Clínica Eón, de Mallorca (España), la contractura capsular consiste en el endurecimiento o engrosamiento de la membrana fibrosa que se forma alrededor del implante de forma natural.

“La causa principal de que se forme este tipo de contractura es por la presencia de un conjunto de bacterias (...) Cuando el organismo detecta estas bacterias se forma una cápsula de un tamaño mayor a modo de protección para aislarlo. Hay contracturas capsulares que se ven tras la aparición de seromas (líquido periprotésico) o de hematomas importantes tras la cirugía”, se lee en la página web de la institución médica en cuestión.