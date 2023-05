La pesadilla de Yeison Jiménez por comprarle dos propiedades a la SAE: “El peor negocio”

La mayoría de bienes que vende la SAE corresponden a incautaciones a la mafia y se comercializan por debajo del precio regular | Foto: Instagram @yeisonjimenez

Además de desempeñarse como cantante de música popular, Yeison Jiménez se ha dedicado a los negocios y al comercio, lo cual le ha permitido tener una gran estabilidad económica. Sin embargo, en 2022 hizo una inversión con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que lo tiene aburrido.

Resulta que el artista manizaleño se enteró que la Sociedad de economía mixta vinculados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público haría una subasta de varios predios.

Fue entonces cuando le apostó a una bodega de 1.208 millones de pesos y a un apartamento de 486 millones, los cuales logró adquirir al ofrecer las sumas más altas.

Los predios adquiridos por Yeison Jiménez están ubicados en el sector del Salitre, Bogotá | Foto: Instagram @yeison_jimenez

A pesar de haber hecho la totalidad del pago en dos cuotas, tal y como lo exigía la SAE, Yeison Jiménez dejó de recibir respuestas por parte de la entidad y empezó a vivir lo que él mismo llamó como un “calvario”.

“Después de que pagué, pasaron ocho días y nadie de la entidad me hablaba, transcurrieron 15 días, un mes y pronto fueron tres en la misma situación”, explicó en entrevista con Semana, medio en el cual hizo su denuncia, al cual le contó que sacó un crédito bancario de mil millones para este negocio.

De igual manera, el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ manifestó que, aunque la pagó, nunca ha podido ingresar a la bodega. En cuanto al apartamento, admitió que le fue entregado de manera informal, pero las escrituras no han sido puestas a su nombre.

“Si yo llego a reclamar lo que compré, me miran como si fuera un extraño, un ladrón (...) Esto es una mierda, es el peor negocio que he hecho en la vida. Pago por adelantado y ni siquiera puedo ver lo que compré”, agregó en su charla con Semana.

Yeison Jiménez se mostró arrepentido de haber invertido tremenda millonada con la SAE | Foto: Instagram @yeison_jimenez

Por último, Yeison Jiménez confesó que ha intentado solucionar todo con la SAE, pero ellos no han mostrado interés en resolver el conflicto en cuestión. Incluso, señaló que lo han dejado plantado en notarías donde, supuestamente, harían la escrituración correspondiente.

“Si esto me pasa a mí, que tengo un reconocimiento, qué les puede pasar a los ciudadanos del común. Por eso les digo que no compren ni un alfiler en esa entidad. No se metan en este chicharrón (...) uno llega a un edificio en el que no dan razón, dicen que hay que ir a otro y a otro lugar, el personal no es atento. Me tocó aclararles que no era un asesino o algo por el estilo, que simplemente necesitaba respuestas”, concluyó.

Así fue como Yeison Jiménez creó un “imperio”

De acuerdo con lo que expuso a través de su entrevista para el podcast ‘Inversionistas al desnudo’, llegó a crear un “imperio” ahorrando el dinero que le sobraba de su trabajo en Corabastos, una de las plazas de mercado más grandes de Colombia, en donde cargó bultos durante su adolescencia.

“Yo hice un imperio ahorrando de a 1.000 pesos (colombianos), porque era lo único que me quedaba a diario. Guardaba los billetes debajo del colchón y cuando me daba cuenta ya recogía un millón de pesos”, aseguró Yeison Jiménez, pero no dejó muy en claro cuánto demoraba en recolectar dicha suma.

Así lucía Yeison Jiménez en su adolescencia, cuando trabajó en Corabastos | Foto: Facebook

De igual manera, el caldense contó en su charla con ‘Inversionistas al desnudo’ que el dinero ahorrado lo utilizó para dar los primeros pasos en su carrera como músico, pues esto le permitió ir a algunos estudios a grabar sus primeras canciones, aunque estas no tuvieron mucho éxito.

Por último, Jiménez afirmó que, gracias a la educación financiera que ha adquirido y a sus negocios, es uno de los tres exponentes de música popular más ricos del país. No obstante, también admitió haber perdido unos cuatro mil millones de pesos en emprendimientos que no resultaron.

“En los primeros 10 negocios que hice cuando empecé a conseguir plata, no dinero, me robaron en todos. Tuve discotecas, restaurantes, taxis…”, concluyó.