Junior recibe una triste noticia: Julio Comesaña anunció su retiro del fútbol

Julio Comesaña se aleja del fútbol. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

Al Junior de Barranquilla le faltó un centavo para el peso y cumplir su deseo de estar en los cuadrangulares semifinales del fútbol profesional colombiano, pues finalizó noveno en la fase de todos contra todos y quedó eliminado del torneo, a esto se suma una triste noticia para su historia futbolística, pues Julio Avelino Comesaña tomó una radical decisión que impide al tiburón y al uruguayo volverse a encontrar.

El entrenador de 75 años tuvo su última experiencia en el fútbol a finales del 2022, siendo Junior el onceno con el que se despediría sin pensarlo. Es importante tener en cuenta, que el club del Atlántico y Comeseña tuvieron un largo romance, pues el uruguayo dirigió en 10 periodos distintos a los de curramba, llevándolos incluso a una final de Copa Sudamericana, en donde cayeron frente a Atlético Paranaense de Brasil.

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el famoso ‘pelo e’ Burra’ aseguró que la decisión de alejarse de las canchas era algo que venía pensando desde hace un tiempo; argumentando que en los últimos equipos en donde estuvo habían pasado varias cosas que lo pusieron a pensar, teniendo en cuenta que le dedicó al fútbol más del 80% de su vida tanto como jugador como entrenador, pero ahora quiere tener su espacio.

“Yo ya después de esa etapa ya venía pensando hace ratico, ya venía pensando que debería llegar la hora de dejar de estar en la cancha todo el tiempo, y pasaron cosas en los equipos donde estuve y eso me llevó a tomar una decisión que yo creo que tenía que hacerlo, porque si uno tiene el espacio para uno ya no es el que uno quisiera uno. Creo que dediqué muchos años al fútbol, hubo muchas cosas, pero han sido 60 años en la actividad como jugador y como entrenador”, sentenció en su charla.

Con Junior, Comesaña levantó cinco títulos como entrenador; tres de liga, uno de copa y uno de Superliga, además, de sumar la conquista como jugador, ya que en 1977 fue campeón con que el cuadro tiburón.

Respecto a su decisión, confesó que en el fútbol surgían diferentes controversias que incluso el veía venir con anticipación. Actualmente, reflexiona y mira al futuro, pues señaló que está en una etapa de transición y confía en tener mayor tranquilidad lejos de la grama, aunque realizará un proceso de catarsis para analizar toda su carrera.

“Es un desgaste tremendo para nada, porque hay cosas que uno las ve venir y no se equivoca, pero uno sabe de sus conocimientos y no son fáciles de explicar. Yo opté por terminar mi carrera como entrenador; entré a una etapa de transición, ahora estoy revisando muchas cosas y haciendo un un repaso de cuando arranqué, esto será lo que el fútbol que me ha dejado”.

Cabe resaltar que, en marzo del 2023 ya había vaticinado su futuro, aunque con lo que confesó en aquel mes le deja la puerta abierta a debutar en otro cargo, ya que explicó que tomaría la decisión de alerjarse de su profesión como entrenador, pero no netamente del fútbol.

En los micrófonos de Caracol Radio explicó: “No me han llamado de ningún equipo. Respecto a esa etapa de dirigir, si bien no es una decisión tomada, creo que ya estuvo bueno. No significa que me aleje del fútbol, pero creo que llega el momento en el que uno se da cuenta de que se es más importante dentro de otra área y no en esa en la que he estado 40 años. Creo que no vale la pena seguir porque hay que encontrar situaciones propicias y no se dan”.