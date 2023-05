Cundinamarca, Boyacá y Meta: los destinos predilectos de los bogotanos en el segundo puente festivo de mayo

En lo corrido del 2023, la Terminal de Bogotá ha movilizado 4.7 millones de viajeros en 500 mil vehículos y se proyecta cerrar el este año con la movilización de 13,7 millones de pasajeros en total. Colprensa

Según las autoridades de movilidad, el día con mayor flujo de pasajeros será el sábado 20 de mayo con 56.473 viajeros en 4.200 vehículos. La Terminal de Transporte de Bogotá tiene todo preparado para movilizar aproximadamente 164.000 viajeros durante el puente festivo, siendo los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Antioquia, Valle del Cauca y Norte de Santander los principales destinos de los bogotanos.

Te puede interesar: Alcaldías de Soacha y Bogotá no se ponen de acuerdo: pico y placa tendrá diferentes horarios en el festivo

Se proyecta que estos usuarios se desplacen en 14.838 vehículos de las 90 empresas transportadoras vinculadas a la operación. El subgerente de Servicios, Operaciones e Infraestructura de la Terminal de Transporte, Eduardo González Mora afirmó que: “es importante planear su viaje con antelación. Les recomendamos comprar a través de la página web del Terminal su tiquete vía online, con el fin de que pueda llegar y hacer un abordaje lo más rápido posible”.

“El balance en la movilización de pasajeros durante el 2023 y lo corrido de este año nos permite ser muy optimistas frente a la consolidación de la reactivación del transporte intermunicipal y que los viajeros puedan ver en el transporte terrestre una alternativa cómoda y segura”, afirmó el subgerente.

Te puede interesar: Estas son las nuevas zonas de parqueo pago que entrarán en funcionamiento en Bogotá

Asimismo, González hizo un llamado para que los ciudadanos no acudan al transporte ilegal, debido a que los vehículos clandestinos no siempre cuentan con las inspecciones que exigen las autoridades, no están vinculados al programa de seguridad vial y medicina preventiva, además de no realizar las pruebas de alcoholimetría o exámenes físicos a los conductores.

Esta movilización de pasajeros, representa un aumento del 54% en comparación con 2022, teniendo en cuenta que para ese periodo el año pasado se movilizaron 106.850 mil usuarios. Lo anterior, debido a que en ese puente se llevó a cabo la primera vuelta de elecciones presidenciales, razón por la cual las personas se abstuvieron de viajar.

Te puede interesar: Aferrándose a un poste, madre logró que no secuestraran a su hija en Bogotá

En lo corrido del 2023, la Terminal de Bogotá ha movilizado 4.7 millones de viajeros en 500 mil vehículos y se proyecta cerrar el este año con la movilización de 13,7 millones de pasajeros en total.

Lo que debe saber del plan éxodo

El lunes festivo 22 de mayo aplica la medida de pico y placa regional para los carros particulares que retornan a la capital del país.

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m. solo podrán ingresar a la capital los carros de placas que finalizan en números pares (0, 2, 4, 6 y 8)

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

No olvide que fuera de estos horarios no aplica la restricción.

Corredores donde aplica la medida de pico y placa regional