Nicky Jam generó caos en Medellín durante el lanzamiento de su canción con Feid

Tal y como se había especulado desde hace varios días, Feid y Nicky Jam se juntaron para colaborar juntos por primera vez en una canción que titularon ‘69′, la cual fue presentada en la noche del 18 de mayo de 2023.

El tema, que dura casi cuatro minutos, logró acumular más de 651.000 reproducciones tras 12 horas de su estreno en YouTube y se ubicó entre las primeras diez tendencias musicales de Colombia en la plataforma.

En cuanto a la letra, ‘69′ cuenta la historia de dos amantes que tienen encuentros sexuales a escondidas porque el deseo y la adrenalina, al menos para ellos, son sensaciones que sus parejas no les despiertan.

“Que él trabaje horas extra para darte todo el weekend (fin de semana). Voy a ciento y pico para que me den un ticket, pues hoy acabo de cobrar y tengo ganas de gastar. Tú solo baila que yo te tiro todo el ticket. Él te quita la ropa, pero no sientes nada; y cuando te toca me lo mam*s y lo besas con la misma boca”, dice un fragmento de la canción entre Feid y Nicky Jam.

Sin embargo, la locura que desató ‘69′ no se reflejó solo en redes sociales y otros canales digitales, sino que ambos cantantes salieron a las calles de Medellín y armaron una caravana que se extendió por varios kilómetros y generó todo un caos vehícular en la ciudad.

El periodista Carlos Ochoa fue uno de los que mostró detalles de lo ocurrido en la capital antioqueña, donde vehículos deportivos, motos de alto cilindraje, buggies y cuatrimotos acompañaron este desfile liderado por Nicky Jam y Feid, quienes iban montados en el mismo vehículo.

Además, se contó con el acompañamiento Policía, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad y varias ambulancias.

Ochoa también mencionó que el boricua ilusionó a los fanáticos que esperaban conocerlo, pues desapareció inesperadamente y dejó a muchos con las ganas de saludarlo o tomarse una foto a su lado.

Los primeros indicios de la colaboración entre Feid y Nicky Jam

Sorprendidos quedaron los seguidores de ambos en la tarde del 16 de mayo, luego de que el artista estadounidense publicara una curiosa foto a través de su cuenta de Instagram.

Resulta que el dueño de La Industria INC se puso en modo ‘Ferxxo’ —como se hace llamar el reguetonero colombiano— y copió su estilo para tomarse una instantánea. Sin embargo, el resultado no lo dejó satisfecho al cien por ciento porque, según él, quedó parecido a un familiar suyo.

“Me hice esta vaina para parecerme a ti y me di cuenta que parezco un tío”, escribió como descripción a la imagen en la cual luce una gorra verde y el mismo estilo de bigote que lleva su colega.

Otras razones por las cuales el público llegó a pensar que Nicky Jam y Feid colaborarían por primera vez, fue una entrevista que el norteamericano brindó a finales del 2022, en la cual manifestó su gusto por trabajar con las personas en Colombia.

“Con los colombianos que he hecho proyectos me ha ido súper bien y por eso siempre estaré dispuesto a sentarme en la mesa con alguno de ellos”, agregó.

Tanto es el gusto que tiene el intérprete de ‘Piensas en mí’ y ‘Voy a beber’ por Colombia que, en diciembre de 2022, se convirtió en socio de un centro comercial y de un hotel en Llanogrande (Antioquia).

El negocio del hotel ha ido tan bien que el estdounidense se animó a continuar invirtiendo en la industria del turismo colombiano. Por esta razón, dentro de poco tiempo planea inaugurar un resort en Guatapé y un hotel en Cartagena.

“Compré una isla en Guatapé y estoy haciendo un resort. En Cartagena, en una isla que se llama Tierra Bomba, estoy haciendo un hotel también”, concluyó Nicky Jam.