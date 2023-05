María Fernanda Cabal criticó las posturas de las “feministas que están de moda, a las que no les gusta afeitarse”

La senadora María Fernanda Cabal. (Twitter María Fernanda Cabal)

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, una de las figuras más controversiales no solo de la oposición sino del panorama político nacional, le mandó un mensaje a los jóvenes del país sobre quienes, de acuerdo con la parlamentaria, están confundiendo la libre expresión con el desorden.

“Yo no estoy de acuerdo con el libre desarrollo de lo que yo lo llamo, de la “animalidad” porque ya hemos visto lo que pasa en los colegios. Los muchachitos llegan con un aspecto personal que no es de recibo, eso no es libertad, eso es desorden; eso es desorden personal”, expresó en lo corrido de la tercera semana de mayo de 2023 la parlamanetaria, en el marco de los Foros regionales del Centro Democrático.

Acto seguido, la senadora Cabal se refirió al discurso de las feministas que “están de moda” y a las que “no les gusta afeitarse”, para mandar un mensaje en contra del consumo de las drogas y de cómo hay que encontrar a Dios para alejarse de las mismas.

“Eso es como alguien que decía, ahora que están de moda las feministas que no les gusta afeitarse porque sostienen que es mejor todo al natural, y yo les respondo: ¿Sí? ¿Y el pelo verde lo heredaste de tu abuela, o el rosado? ¿El tatuaje también lo heredaste por genética? Entonces no nos digamos mentiras: la droga es pésima, es mala, el ser humano no necesita consumir para ser feliz. Eso es falta de Dios que está allí, la luz esta allí y sólo hay que saberla jalar”, concluyó con relación a este tema la senadora del Centro Democrático.

Su reunión con el partido español VOX

Punto aparte, la senadora sostuvo una reunión con el partido político español de derecha VOX, aquel cuyos diputados se retiraron del parlamento cuando, en su visita de estado, el presidente Gustavo Petro se dirigió a este recinto el pasado 3 de mayo de 2023.

Recibida con aplausos por parte de esta colectividad su presidente, el diputado Santiago Abascal, recordó la acción que tuvieron en contra del mandatario colombiano, y dio cuenta de como los aplausos que no se otorgaron en aquel entonces al presidente Petro, fueron otorgados hace algunas horas a la senadora del Centro Democrático.

“Hoy tenemos la compañía de una senadora de la República de Colombia a la que damos la bienvenida, María Fernanda Cabal, y a la que queremos darle el aplauso que nos negamos a darle a un terrorista y a un aspirante a dictador. Porque, cuando vino el señor Petro, aquí él tomó fuerzas para intentar destruir la separación de poderes en Colombia, atacando a la Fiscalía y diciendo algo similar a lo que dijo Pedro Sánchez”, indicó en el discurso de bienvenida a la senadora Cabal el presidente del VOX.

Así mismo, en su encuentro con periodistas organizado por Foro Madrid celebrado en la capital española, Cabal criticó que “no hubo claridad” en las elecciones presidenciales del presidente Petro, pero celebró que la sucesión de políticas y propuestas del Pacto Histórico le están pasando factura a la popularidad del mandatario colombiano.

“El éxito en su vida es la anarquía. Gustavo Petro no sabe erigir un país sobre bases democráticas y se está empezando a estrellar (...) Su objetivo es gobernar sin equilibrio de poderes y para ello se ha enfrentado a Cortes y partidos. En Colombia, pese a lo que quiera Petro, hay constitucionalidad. El efecto de la campana de vuelta va a ser muy fuerte”, precisó el viernes 19 de mayo desde la capital española la senadora Cabal, citada por el medio de comunicación ibérico La Gaceta de la Iberosfera.