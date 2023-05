Justicia social de Gustavo Petro es respaldada por corrupción y clientelismo: exsuperintendente financiero

Gustavo Petro impulsa varios proyectos de reformas que se discuten en el Congreso de la República.

Una dura crítica hizo el exsuperintendente financiero de Colombia Andrés Felipe Londoño al presidente Gustavo Petro por una alocución en la que el mandatario defendió las reformas que plantea el Gobierno nacional (salud, laboral y pensional) y reiteró que el fundamento de su gobierno es la justicia social.

De acuerdo con Londoño, “justicia, si sólo supiéramos qué es”, le hubiera contestado el antiguo filósofo griego Sócrates.

El exsuperintendente señaló en una columna para La República que la justicia social se distingue de otras nociones de justicia en su énfasis con la búsqueda de remediar las desigualdades de ingreso y de riqueza.

“Contrariamente al imaginario popular, la reducción de desigualdades no es una meta exclusiva de la izquierda. Adam Smith (economista británico) condenó la indiferencia de los ricos de su época ‘quienes no ven a quienes consideran inferiores como hermanos’ y orientó su teoría económica hacia la eliminación de privilegios de varios estamentos de sus tiempos. Friedrich Hayek (economista austriaco) resaltó cómo ‘la manera en que los beneficios y cargas son distribuidas por el mercado podría ser injusta si fueran el resultado de una asignación deliberada a personas específicas’”, apuntó Londoño.

Luego anotó que Milton Friedman (economista estadounidense) destacó cómo “pocos pueden no conmoverse por el contraste entre el lujo disfrutado por algunos y la pobreza sufrida por otros” y, además, que este abogó por la protección de las libertades económicas como el camino para una mayor prosperidad general, es decir, que la búsqueda de un mundo mejor para todos y no sólo para algunos no es exclusiva de los caudillos ungidos por el “pueblo”.

“Donde existen diferencias irreconciliables es en el ‘cómo’ mejorar las desigualdades. Quienes defendemos las ideas liberales como el camino más efectivo para lograr el progreso vemos con preocupación cómo la ‘justicia social’ de Petro conduce a Colombia hacia el atraso, la decadencia y el autoritarismo debido a tres razones principales”, aseveró.

Andrés Felipe Londoño, exsuperintendente financiero de Colombia. LinkedIN.

Tres razones que conducen a Colombia al atraso, la decadencia y el autoritarismo

Entre dichas razones, la primera es porque destruye la arquitectura de incentivos del país, lo que premia lo improductivo/destructivo y castiga lo productivo.

“Prueba de ello, hemos visto cómo la ‘Paz Total’, la reforma agraria y la reforma política buscan premiar a quien delinque, a quien atenta contra la propiedad privada y a quien crea y apropia rentas estatales. Mientras tanto, la reforma tributaria, la laboral y la pensional están claramente encaminadas a desincentivar la generación de empresa, la creación de empleo y la obtención de beneficios fruto del esfuerzo propio”, alertó.

La segunda razón es porque establece al Estado como el epicentro de la distribución de bienes y servicios en la economía y trae consigo todos los males de la estatización y el intervencionismo generalizado.

“Alterando la industria de los hidrocarburos, principal fuente de ingresos de nuestro país, subiendo aranceles para los alimentos y apropiándose de la prestación de servicios como la salud o la gestión del ahorro pensional, la justicia social de Petro se funda en la eliminación de alternativas y en la concentración del poder en manos de los burócratas. El resultado es obvio y respaldado por amplia evidencia local e internacional: la corrupción, el clientelismo, el gasto público desmedido, la victimización y la ineficiencia generan círculos viciosos de destrucción de valor”, aseveró Londoño en la columna.

Y la tercera, el exfuncionario explicó que es porque desdibuja la claridad en las reglas de juego. Enfatizó que la “voluntad general” que esgrime el “caudillo” altera de manera permanente el ordenamiento jurídico y el ejercicio del poder público. “Su consecuencia: más incertidumbre, más inseguridad jurídica y menos atractivo para emprender proyectos empresariales o de vida en el país”, puntualizó.

Por esto y mucho más, estimó que la “justicia social” de Petro es la receta comprobada para el fracaso de Colombia.