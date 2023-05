James Rodríguez vuelve a sonar para el fútbol brasileño: lo buscaría un histórico equipo

El último equipo de James Rodríguez fue el Olympiacos de Grecia, de donde salió en abril de 2023. Foto: @olympiacosfc

James Rodríguez sigue en la búsqueda de un equipo que le brinde la oportunidad de demostrar todo su talento, aunque existe sobre el futbolista un manto de dudas y críticas por su rendimiento en los últimos seis años, lo que provocó que otros conjuntos lo descarten para el segundo semestre de 2023.

Desde que salió del Olympiacos en abril de 2023, el colombiano completó cinco clubes en los últimos seis años, en ninguno de ellos fue determinante y salió por la puerta de atrás debido a las lesiones, bajo rendimiento y diferencias con el cuerpo técnico.

Aunque el mediocampista tiene aspiraciones de seguir en el fútbol europeo, hace meses que se le abrieron las puertas para volver a Sudamérica y en especial a Brasil, donde primero lo buscó el Botafogo, lo descartó por sus altas aspiraciones y ahora apareció otro conjunto interesado.

Otro interés brasileño

El medio Central o Bola publicó el viernes 19 de mayo que James Rodríguez sería buscado nuevamente por un equipo del fútbol brasileño, proveniente de Río de Janeiro, pero no será el Botafogo, sino uno de los rivales históricos de dicho club y es nada menos que Vasco da Gama.

“Vasco da Gama se contactó con el staff de James Rodríguez para conocer las intenciones del jugador. Cruzmaltino aún no ha hecho ninguna propuesta por el jugador, pero puede oficializar una oferta en los próximos días”, fue lo que escribió el medio digital.

James Rodríguez ha sido acercado al Vasco da Gama para que sea fichado a mediados de 2023

Por el momento, ninguna persona cercana a James Rodríguez ni al conjunto brasileño han confirmado los acercamientos entre las partes, pero se espera que, conforme el paso de los días, se vaya aclarando el camino para una negociación del colombiano con el Vasco.

La condición de James

El posible fichaje de James Rodríguez con el Vasco da Gama tendría, al igual que con Botafogo, una serie de condiciones para que el colombiano arribe al club y una de ellas no tiene que ver con el tema económico ni el proyecto deportivo del conjunto brasileño.

Según el portal Vascaino, para que la institución carioca avance en una negociación por el mediocampista debe esperar hasta que arranque el segundo semestre de 2023, cuando está abierto el periodo de transferencias en Europa y allí está la prioridad del futbolista, pero si no llega ninguna oferta le daría una prioridad al Gigante da Colina.

El exportero afirmó que el volante cometió un nuevo error al salir del Olympiacos. Cortesía ESPN

“Para fichar por el club brasileño, James Rodríguez impuso una condición: esperar hasta julio. El deportista sigue esperando una oferta del fútbol europeo. Si no llega a mediados de año, Rodríguez está dispuesto a fichar por un equipo de aquí. El ‘Gigante de Colina’ es uno de los favoritos para ‘batear’ con el as”,, informó el medio.

¿Por qué lo descartó Botafogo?

James Rodríguez había sido consultado por el Botafogo para que lo fichara después de su salida del Olympiacos, en abril de 2023, pero las exigencias económicas del colombiano colmaron la paciencia de los directivos y así lo explicó el director deportivo André Mazzuco a Globo Esporte: “El tema James ya se ha superado en las últimas respuestas que dimos. Por ser un jugador de este nivel acaba teniendo relevancia”.

“Hubo una consulta de condiciones y, usaré las palabras de John (Textor), que tiene que haber un entendimiento entre lo que quiere el club y una voluntad por parte del atleta de ir por una propuesta. Es un termómetro, seguimos en la misma situación”, agregó.

Mazzuco finalizó diciendo que, sin la voluntad de James para llegar al club, la negociación no prosperó: “El Botafogo piensa mucho más en su plantilla, en lo que podemos sumar durante la temporada y no solo en un jugador, a pesar de su relevancia. No hubo avances y la historia básicamente terminó”.