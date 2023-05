Gustavo Petro tendrá la última palabra sobre candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá

Gustavo Petro, presidente de la República, junto con Gustavo Bolívar. Crédito: Archivo

Gustavo Bolívar, uno de los más fieles políticos ligados al actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, sería uno de los firmes candidatos para la Alcaldía de Bogotá en las próximas elecciones regionales que se realizarán el próximo domingo 29 de octubre de 2023 en el territorio nacional.

A pesar de que su nombre viene sonando con fuerza desde hace meses como posible sucesor de Claudia López, en el segundo cargo más importante del país, fue el mismo exsenador el que aclaró sus aspiraciones y de qué depende su candidatura para asumir el cargo que supo ocupar Petro en el periodo comprendido entre 2012 y 2015.

Bolívar, que renunció a su curul en el Senado el pasado 31 de diciembre de 2022, afirmó que su decisión se determinará luego de una crucial reunión que sostendrá con el presidente en los próximos días, aunque no especificó la fecha en la que se llevará a cabo.

En una conversación con la presentadora española Eva Rey en su programa de YouTube Desnúdate con Eva, el también libretista lanzó algunos comentarios relacionados del que podría ser su próximo cargo político luego de un corto periodo de meses en los que se ha mantenido distante de los temas relacionados con el Gobierno.

El guionista afirmó que tiene pendiente un encuentro con Petro, pero que este no ha sido posible por temas de agenda.

“¿Yo por qué no me he lanzado? Hay varias variables. La primera, tengo que hablar con el presidente de la República. Es que yo tenía una cita cuando regresé del viaje, pero me retrasé unos días más, en Asia, donde andaba, y entonces el presidente ya se había ido para España. Acaba de regresar, yo creo que en estos días lo voy a ver”, afirmó.

El cundinamarqués de 56 años dejó ver que su necesidad de reunirse con el mandatario se basa en la búsqueda de apoyo con el objetivo de sacar adelante algunos proyectos que tiene ideados para la capital del país en caso de ser escogido como alcalde.

“Creo que una ciudad como Bogotá, que es tan compleja, puede quemar a una persona si uno no tiene un acuerdo con el presidente para que le financie algunas grandes obras”, aclaró.

El exsenador manifestó estar en plena preparación en caso de que se le presente la oportunidad de asumir el cargo, asesorándose en temas tales como movilidad, seguridad, entre otras, que podrían sustentar las propuestas que le presentaría a los votantes.

“Yo he hecho la tarea, estoy haciendo la tarea. En el tema de movilidad, te diría que tengo la fórmula para arreglarlo, pero el tema de seguridad me parece muy delicado y muy difícil de arreglar si no es con ayuda del presidente”, enfatizó.

La situación económica es un factor que inquieta al autor de novelas como Sin senos no hay paraíso, puesto que, según comentó, debe pagar muy altas sumas de dinero en impuestos, cifras que no le alcanzarían con un hipotético sueldo que se ganaría como alcalde de alrededor de 20 millones de pesos.

“El otro tema es el financiero. Por cosas de la vida, por mi situación económica actual, yo tengo que mirar de dónde voy a sacar los recursos para pagar mis impuestos los próximos cuatro años si llego a la Alcaldía. En impuestos yo pago $1.000 millones anuales, es decir, estoy hablando de $4.000 millones. Y yo me voy a ganar en los cuatro años como $700 millones”.

A pesar de mencionar en reiteradas ocasiones que la definición de sí se lanza o no dependerá de su reunión con Petro, Bolívar manifestó querer lo mejor para la ciudad con grandes y bonitas propuestas, las cual hará saber cuando se presente a charlas y debates.

“Tengo muchas ideas que en el momento de los debates iré respondiendo, muy lindas para Bogotá, para volverla una potencia turística, etcétera, pero todo a su tiempo... No me he lanzado como candidato porque si Petro no me dice que tengo el túnel de Soacha, que tengo el túnel de La Calera, que tengo soluciones a la inseguridad, yo no me lanzo”, concluyó.