Escándalo en redes por supuesto plagio en la canción “Acróstico” de Shakira: intérprete española Paula Mattheu aclaró la situación

Shakira ¿Envuelta en otra polémica por plagio?

Shakira volvió a ser tendencia luego de estrenar una de sus últimas canciones, ‘Acróstico’. En ella, la colombiana aparece dedicándole a sus hijos unas amorosas y emotivas palabras que como es costumbre en las plataformas digitales, causaron revuelo y miles de reacciones por lo emocional que además resultó el video oficial.

Sin embargo, fueron estas mismas plataformas digitales las que pusieron en manifiesto el posible plagio que habría hecho la colombiana con ‘Acróstico’. Pues resulta que según varios internautas manifestaron este nuevo proyecto de la colombiana era casi el mismo que ‘Te lo dije de verdad’, de la cantautora española Paula Mattheu.

El parecido con la melodía del estribillo ha revolucionado unas redes sociales que como es costumbre ahora con la colombiana, “disparan y luego preguntan”.

Fue tanta la “presión” que ejercieron los internautas respecto al tema, que la misma cantante española Paula Mattheu publicó una historia en su cuenta de Instagram pidiéndole a la gente de las redes sociales que “dejara de inventar tanto”, que sí había un parecido, pero ella en ningún momento creía que Shakira la hubiese plagiado.

“Voy a subir una story porque esto ya hasta me está dando rabia. El otro día coloqué un video diciendo que me había escrito todo mundo diciendo que la canción de Shakira se parecía a de verdad. Pero a ver, yo en ningún momento he dicho que se plagio, que son cosas que pasan en la música, que está todo inventado, que no he inventado la rueda y que son unos acordes, una melodía parecida. Pero de verdad no creo que nadie me haya plagiado, no lo estoy anunciando ni nada de eso por favor. Que la gente deje de montarse películas, un besito”, expresó Mattheu en dicha historia.

El mensaje de Paula Mattheu le bajó la temperatura al tema. No obstante, muchos internautas que confirman que hay un notorio parecido de ‘Te lo dije de verdad’ con ‘Acróstico’ específicamente en el segundo 41 hasta el minuto uno con 18 segundos (41 - 1:18). ¡Acá juzguen ustedes!

Shakira y su señalamiento por plagio de la canción con BZRP, la Music Sessions # 53

En enero de 2023, a través de su cuenta de Instagram, la artista venezolana Briella denunció a Shakira por plagio tras su canción con Bizarrap: Music Sessions # 53. La intérprete aseguró en sus historias de la red social: " la Bizzarrap Session con Shakira es muy parecida a mi canción Solo tú en el coro, es que creo que es la misma tonalidad”.

Entre líneas la cantante venezolana agregó que: “este vídeo no lo hice con la intención de desprestigiar a Shakira ni a Biza, yo los admiro, soy fan de toda la vida de Shakira, yo escuchaba sus canciones desde chiquita, me vestía como ella. Estoy trabajando todos los días para ser compositora, artista y cantante, y ella ha sido para mi una inspiración enorme”.

“Hice este video porque estoy en shock, impresionada, me han llegado demasiados mensajes. Si de verdad mi canción fue usada como sample o inspiración, me gustaría recibir al menos el crédito, porque para mi como compositora vale demasiado”, expresó Briella en su cuenta de Instagram.

Como dice la misma Shakira en su canción, “las mujeres ya no lloran, ahora facturan”, parece el lema de la intérprete de la sesión de Bizarrap, y es que siempre se ha caracterizado por aprovechar las rupturas amorosas para convertirlas en éxitos para su propia carrera. La colombiana factura más de 51 millones de dólares al año, y su patrimonio neto actual llega a los 300 millones.