El director de la Andi Bruce Mac Master reveló los proyectos del Gobierno Petro que no lo “dejan contento”

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dejó alertas del PND y la reforma laboral del jefe de Estado Gustavo Petro.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND), que recientemente se aprobó en el Congreso de la República, sigue generando reacciones tanto a favor como en contra desde diferentes sectores. En las últimas horas, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, hizo algunas advertencias.

El dirigente comercial cuestionó algunas de las estimaciones que contempla la hoja de ruta que tendrá el Gobierno nacional para las próximos años: se refirió a las proyecciones del Producto Interno Bruto de Colombia, algunos ítems relacionados de la reforma laboral y a otros temas que, según dijo, le generan “frustración”.

Fue en el marco del sexto Congreso de Logística, Zonas Francas y Puertos de la Andi, en el que MacMaster hizo varios reparos a algunos de los proyectos insignias del presidente de la República, Gustavo Petro.

“Cuando yo veo el Plan de Desarrollo de Colombia varias cosas me producen frustración, pero una es la ambición de crecimiento para los próximos años. Decir que con la situación que tenemos hoy en día y eventualmente creciendo durante los dos últimos años de este Gobierno a una tasa de 4 % no me deja contento. Es una tasa con la cual no vamos a salir de la situación que tenemos hoy en día”, aseveró el director de la Andi.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dejó alertas del PND y la reforma laboral del jefe de Estado Gustavo Petro.

Así las cosas, Mac Master le recordó al jefe de Estado que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido que no se podrían comparar los ingresos per cápita de Colombia, que rondan entre los 5.800 dólares, mientras que en Estados Unidos es mucho mayor: 32 mil dólares por año.

“Tenemos una economía muy pequeña y si no tomamos la decisión de crecer en forma que podamos dar un salto cuántico en materia de crecimiento, no vamos a ser capaces de superar los indicadores que tenemos”, alertó el dirigente, quien cuestionó que, en reiteras oportunidades, Petro y varios de sus funcionarios han querido compararse con potencias como el gigante norteamericano.

“Muchas veces nos comparamos y nos dicen que estamos de últimos en la tabla de educación, en competitividad, en exportaciones, en balanza comercial y puede ser verdad”, agregó Mac Master.

Como el primer mandatario ha abogado desde antes de llegar al poder por la distribución equitativa de la riqueza en el país, Mac Master no ve con buenos ojos esa iniciativa debido a que, si los casi 6 mil dólares per cápita que la nación cafetera produce anualmente se distribuyen de manera igualitaria en todos los colombianos no se rendirían los frutos esperados.

La Cámara Colombiana de la Infraestructura lanzó duras críticas al Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro.

De nuevo reiteró que la economía del país es “pequeña” y por eso consideró que “el problema de Colombia no solo es de distribución”, agregó el presidente de la Andi, quien exhortó a los dirigentes nacionales a plantear estrategias que le permitan a la nación pensar ”en cómo hacer que la economía sea mayor a $5.700 dólares per cápita″.

Para lograr ese cometido, Mac Master sugirió la creación de “una política de crecimiento en la cual estos tres temas son vitales”, refiriéndose al costo de logística, la importancia de las zonas francas para el país y la potencialización de puertos como el de Buenaventura. ¿Qué más “frustra” al director de la Andi en el PND de Petro?

“Parte de lo que más me ha preocupado y frustrado del Plan Nacional de Desarrollo es una variable que no aparece y que no está referenciada, y es la inversión privada”, aseveró el Mac Master, quien consideró que en el PND estaría rezagados temas de vital importancia como la “expansión de capacidades, infraestructura, salud, telecomunicaciones, última milla, puertos y aeropuertos en el sentido que el Plan parece no reconocer la suficiente importancia a este que es un hecho esencial”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, en el Congreso de Logística, Zonas Francas y Puertos 2023.

El proyecto del Ministerio de Trabajo

Acerca de la reforma laboral, que recientemente llegó al Legislativo colombiano, Mac Master advirtió que el Gobierno Petro “olvida de una realidad como que el 50% de las personas activas laboralmente en Colombia están en la informalidad” y por eso aseguró que el trasfondo de ese proyecto iría más allá de ideologías políticas y, más bien, debería enfocarse en el “beneficio de las familias colombianas”, aseguró el representante de los comerciantes en la nación.