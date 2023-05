Agente de tránsito en Cali protagonizó escándalo

Agente de Tránsito en Cali saca un arma en medio de discusión Fuente: CaliesCaliCOL

En redes sociales está circulando un video en el que se ve a un grupo de agentes de tránsito discutiendo con varias personas. Allí uno de ellos saca un arma, generando de inmediato que el hombre con quien discute lo enfrente.

Te puede interesar: Suspendido el debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes: no hubo cuórum

De inmediato este altercado causó controversia y repudio por parte de la comunidad, que quedó indignada por el comportamiento del agente. El hecho fue publicado en redes sociales y se registró en el oeste de la ciudad, cerca al zoológico de Cali.

Lo que no se ha aclarado es si el arma desenfundada es traumática o de fuego. A raíz del hecho no se hicieron esperar todo tipo de comentarios, unos a favor por la situación actual de inseguridad que se vive en la capital del Valle del Cauca, y otros en contra por la acción del uniformado, alegando que amenazar con su arma de dotación está fuera de sus capacidades, ya que estos agentes no pertenecen a la Policía Nacional.

Te puede interesar: Que está pasando con la coalición del gobierno Petro: el ministro del Interior Luis Fernando Velasco dio su diagnóstico

En el video también se ve que uno de las personas con quien discute el agente tiene en sus manos un machete, por lo que se presume que el uniformado estaba actuando en defensa propia, buscando intimidar al presunto agresor.

Al parecer, la persona que graba el altercado es quien alerta sobre el arma que tiene en la mano el agente de tránsito. “Mire a ese man con fierro en la mano. Cómo lo ven, con fierro en la mano el guarda”, agrega la persona.

Te puede interesar: Robinson Díaz se despachó en contra de la ministra de Minas, Irene Vélez: “Bájale a la marihuana”

El Secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, en una entrevista indicó que el hecho ya estaba investigándose por parte de las autoridades pertinentes. “Todo este material está siendo recopilado y como es nuestra responsabilidad, todos estos documentos y denuncias serán interpuestas ante las diferentes entidades encargadas de realizar las investigaciones y, en caso tal, de presentar las acciones correspondientes desde el control disciplinario o judicial, si hay lugar”, indicó el funcionario.

El secretario rechazó el hecho y dijo que “este tipo de dispositivos no pueden ser portados por los agentes de tránsito y hacemos llamado para que esto no suceda y también llamar la atención de los ciudadanos a que prime la tolerancia. Los guardas están cumpliendo con su labor”.

Secretario de Movilidad de Cali, rechaza hecho de intolerancia en el que está involucrado un Agente de Tránsito Fuente: https://twitter.com/Caracol_Cali

De igual manera la Personería de Cali en cabeza de Harold Andrés Cortés Laverde, quien además de rechazar de manera tajante este acto, también señaló que “desde la entidad como ente de control, adelantáremos todas las acciones pertinentes para determinar lo sucedido y se tomarán las medidas necesarias a las que haya lugar”, durante una entrevista con el diario El País de Cali. Además, aseguró que durante el hecho una patrulla de la Policía del cuadrante llegó al lugar para verificar lo sucedido.

Otra de las medidas tomadas por las autoridades de Cali fue el inicio de un protocolo en el que se busca aclarar la situación e iniciar el respectivo proceso disciplinario contra el Agente de Tránsito, ya que estos funcionarios no tienen permitido el uso de armas durante el ejercicio de su labor.

Cabe resaltar que no es la primera vez que sucede un hecho como este ya que según reportan las autoridades de Cali, cada semana se presentan entre 2 y 3 agentes lesionados por la intolerancia de algunas personas.

Esta labor se ha convertido en el que a diario los guardas ponen en riesgo su vida durante el desempeño de sus labores porque en unos casos muchos infractores se oponen a ser multados o que inmovilicen sus carros o motos.

En la actualidad la capital del Valle del Cauca, cuenta con 618 guardas de tránsito, aunque las autoridades afirman que para lograr abarcar a toda la ciudad, se necesitaría cerca de 1200 agentes.