Robinson Díaz aseguró que Gustavo Petro “se está enredando...”

Robinson Díaz durante una entrevista en el programa 'La Tele Letal', habló de sus impresiones del actual Gobierno.

Uno de los personajes más queridos y recordados en la industria audiovisual es Robinson Díaz, el actor ha interpretado memorables personajes en el cine y televisión convirtiéndolo en uno de los artistas más respetados del país. El paisa pese a que no ha estado activo recientemente sigue siendo una figura que genera polémica y expectativa, una muestra de ello fue su entrevista en el programa ‘La Tele Letal’ donde dio fuertes declaraciones respecto a la ciudad de Medellín y dijo algunas cosas del actual Gobierno nacional.

Robinson Díaz durante su entrevista habló del presidente Petro, allí señaló el actor que no está arrepentido de haber votado por él, pero sí cuestiona algunas decisiones que están pasando al interior del Gobierno: “No estoy arrepentido. No me arrepiento de mis decisiones y votar es una decisión. Conozco a Petro y es un tipo supremamente inteligente, brillante, pero creo que puede desperdiciar una oportunidad”.

De igual manera el actor conocido por papeles como ‘El mago Kandú' y ‘Cabo’, reflexionó en que el jefe de Estado debe rodearse de mejores personas y tener en cuenta ciertas problemáticas como la ocurrida con la exministra Patricia Ariza: “No tenemos ministro de Cultura (…) Esa forma de sacar ministros de sopetón fue una mala jugada”.

De la ministra de Minas y Energía Irene Vélez también habló el actor paisa, Díaz cuestionó la ocasión en la que uso zapatillas durante una visita diplomática y le sugirió dejar de consumir alucinógenos:

“Sé que es una persona inteligente, pero eso de irse de tenis a una coronación me parece como de: Ya, bájale a la marihuana, ya bájale (...) Es como de mal gusto (…) Guardemos las formas, ministra”.

Entre otras polémicas reflexiones el protagonista de ‘Vecinos’ mencionó que el país y sus habitantes son ya una caricatura “absolutamente polarizada”, y no solo hizo referencia a la división en la política sino a que, entre sus pobladores, abunda la envidia y el rechazo al prójimo y a nuevos pensamientos.

“Esto es lo que nos tiene podridos, por eso no hay posibilidad de cambio. La gente que quiera mostrar una idea nueva se enfrenta a un pensamiento aletargado, modorro, vejete y parroquial ¡Muy difícil así!”, explicó Robinson Díaz.

Posteriormente, mencionó que Colombia “es un país en obra negra” y fue cuando lanzó otro ‘latigazo’ que, en esta ocasión, estuvo dirigido a Medellín.

“Por eso esa ciudad está llena de p*tas y los gringos vienen a p*tiar aquí. Este país se volvió lo que era Bangkok (Tailandia) o Hanoi (Vietnam), que eran el orinal de gringos mochos o viejos que querían echarse un polvo. Medellín se volvió el p*teadero más grande de Colombia”, señaló el antioqueño.

Otro de los famosos que cuestionó a Petro en ‘La Tele Letal’

El reconocido presentador Carlos Vargas vivió una divertida entrevista junto a Martin de Francisco y Santiago Moure, allí el integrante de La Red habló de algunas experiencias en la televisión y el mundo del espectáculo; aunque una de las partes más entretenidas de la conversación fue cuando se refirió sobre algunos personajes de la política nacional sorprendiendo con sus declaraciones.

Precisamente en la dinámica del programa ‘La tele letal’ De Francisco y Moure suelen enseñar imágenes de políticos a los invitados para que estos digan su primera impresión, algo a lo que no escapó Carlos Vargas.

El par de conductores del show iniciaron enseñándole a Vargas una imagen en la que aparecía el más reciente expresidente, Iván Duque. Allí entre risas y bromas acerca del peso del exmandatario soltaron comentarios en contra del fiscal Francisco Barbosa y de José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe’.

Pero tal vez una de las revelaciones más particulares que hizo en ‘La tele letal’ el presentador de La Red fue que votó por Gustavo Petro para las elecciones presidenciales del 2022. El comunicador afirmó que siempre se ha percibido como rebelde aunque en las anteriores elecciones apoyó al actual jefe de Estado: “Yo voté por Petro y hasta ahora me siento medio asustado”.

Aunque no fue la única ocasión en la que Carlos Vargas demostró su preocupación referente al panorama político actual, el presentador de La Red mencionó que aún espera que la actual administración redireccione el rumbo del Gobierno: “Dios mío, yo pienso lo mismo. Yo no pensé que esto fuera a ser tan difícil, pero guardo la esperanza”.

Pese a que indicó su preocupación Carlos Vargas reafirmó su apoyo al presidente y vicepresidenta.