Perros Pitbull le causaron la muerte a un niño en Bucaramanga: así capturaron a los dueños de los caninos

En horas recientes se conoció el caso del fallecimiento de un niño de cinco años que fue víctima del ataque de cuatro perros. Los dueños de los animales, de acuerdo con el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Juan Andrés Guzmán, fueron detenidos y se encuentran en manos de las autoridades. Tras ser capturados, fueron presentados ante la Fiscalía, entidad que se encargará de determinar las consecuencias que recaerán sobre ellos.

“El sujeto está en la estación y será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para hacer los procesos que correspondan para determinar las responsabilidades a que haya lugar”, explicó el coronel.

Según detalló el uniformado, los perros siguen siendo buscados, tanto por la Policía como por funcionarios de la alcaldía de Bucaramanga. Los animales, dice la investigación, no portaban bozal, y caminaban libres en cercanías de la finca Las Vegas, sector del Cable, cerca al Café Madrid, lugar en el que el tío del niño tenía un cultivo de limón.

“Pido que se haga justicia por este hecho que pasó, que no se quede impune la muerte del niño. Que el dueño pague por la muerte del niño. Ayer había hablado con él y hoy me avisaron. Me llamaron y me contaron que los perros la atacaron (...) los perros que atacaron al niño estaban escondidos en el monte, estaban sueltos esos animales”, contó la abuela del menor, Luz Amparo Archila, ante la prensa local.

“Estaban los animales encima de él, fueron cuatro perros, son pitbull. Pido justicia, que no quede impune, que paguen, no es justo que el señor dueño de los perros haga lo que quiere, tiene varias demandas (...) El niño era contento, nos despedimos, nos dimos un abrazo, era cariñoso”, añadió al diario El Tiempo.

Según recopiló Caracol Radio, y de acuerdo con lo dicho por parte de la familia del niño, en la finca de Reynaldo Pinilla, uno de los dueños de los canes, hay más de cien perros de todas las razas. En aquel establecimiento, dice Luz Amparo Archila, se dedican a la venta de animales, razón por la que tendrían tantos de ellos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Jhoel Esteban, niño de cuatro años que fue atacado por varios perros en el sector El Cable, al norte de nuestra ciudad, según versiones preliminares de las autoridades. Mi solidaridad y apoyo para su familia. Es una noticia que nos llena de tristeza. Debe existir mayor responsabilidad por parte de los ciudadanos con sus mascotas. Esperamos que las investigaciones pertinentes avancen”, dijo el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.

Eliecer Osma Salcedo, familiar menor fallecido, relató: “Trabajaba por ahí, estaba tomando limonada en la casa y se vino el hijo mío cortando limones, el pelado ni siquiera gritó porque no se escuchó. Cuando subió la señora Deisy y se puso a mirar dijo ‘ahí mataron a un pelado’, nosotros ya sabíamos quién era”.

¿Cuáles razas de perro deben usar bozal según la ley colombiana?

De acuerdo con el Artículo 108 F de la Ley 746 de 2002, titulado “Ejemplares Caninos Potencialmente Peligrosos”, se explica que las razas que se consideran como potencialmente peligrosas cumplen con dos características: caninos que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros, y perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa. Dentro de las razas que generan alerta, según las autoridades, están:

-American Staffordshire Terrier

-Bullmastiff

-Dóberman

-Dogo Argentino

-Dogo de Burdeos

-Fila Brasileiro

-Mastín Napolitano

-Pit Bull Terrier

-American Pit Bull Terrier

-De presa canario

-Rottweiler

-Staffordshire Terrier

-Tosa Japonés

Los dueños de este tipo de animales que no los tengan con bozal o correa, pueden ser obligados a pagar una multa de cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, para el año 2023, serían unos $5.800.000