Martina la Peligrosa aclaró rumores sobre su embarazo: “Me escriben esto todo el tiempo”

Martina, la peligrosa. Foto: Instagram @martinalapeligrosa

En el mes de marzo la cantante colombiana Martina la Peligrosa anunció en sus redes sociales su compromiso con su novio Daniel Caballero, quien le pidió matrimonio en medio de un viaje por Europa que realizó la pareja. Después de esto la artista ha recibido muchas preguntas sobre un supuesto embarazo.

A través de sus redes sociales la famosa nacida en Córdoba realizó una actividad de ‘Preguntas y Respuestas’ en la que le pidió a sus seguidores que le dejaran apuestas sobre lo que tratará su próxima canción. Sin embargo, el tema se desvió un poco de lo que esperaba la cantante y le llegaron cuestionamientos sobre lo que viene para su relación.

“¿Estás embarazada?”, le cuestionaron a Martina la Peligrosa en medio de su interacción con sus dos millones y medio de seguidores. La cantante reaccionó con gracia a la pregunta, pero dejó ver que es uno de los cuestionamientos que más recibe y ya está cansada.

“No. Ojalá un día amores”, señaló la cantante cordobesa en su respuesta y despejó las dudas no sólo sobre el supuesto embarazo, sino sobre su deseo de ser madres. Además, Marta Liliana López Llorente -nombre de pila de la artista- señaló que en caso de estar encinta no lo ocultaría de sus seguidores, “y les aseguro que no se los escondería”.

Martina la Peligrosa reveló si está embarazada

A pesar de responder con tranquilidad, Martina dejó claro que esta es una pregunta que le hacen muy seguido, de hecho en noviembre del año pasado la cantante también tuvo que aclarar que no estaba embarazada ante los rumores que se estaban formando. “Es que me escriben esto todo el tiempo ... Calma, todo tiene su tiempo”.

Por último, la artista intérprete de canciones como “Cafecito para dos”, “Peligrosa” y “Sonríe Princesa”, le dio un consejo a sus seguidores para que no insistan más con el tema de su embarazo. “Si ha de ser será ... Como dice la palabra: cógela suave que es de bajada”.

En noviembre de 2022, cuando a la cantante le cuestionaron por los rumores de un supuesto embarazo, señaló que “mis amores, tal vez son unos kilitos de más porque hace mucho tiempo no entreno, pero no estoy embarazada, cuando lo esté, créanme que les contaré”.

Así le pidieron matrimonio a Martina la Peligrosa

Martina la peligrosa dió el “sí“ en Europa

En medio de su euro trip la pareja conformada por Martina la Peligrosa y Daniel Caballero decidieron grabar un video en el que se les veía de la mano recorriendo varios lugares turísticos del antiguo continente. Sin embargo, lo que no se esperaba la cantante colombiana es que su pareja tenía planeado un final especial para ese contenido.

Luego de visitar varios lugares famosos y realizar la respectiva toma juntos, frente al mar el hombre hizo una pausa para arrodillarse y pedirle la mano a la artista. “Sí. Yo quiero amarte toda la vida”, escribió la artista en sus redes sociales al revelar el video con la propuesta.

Por ahora, la pareja no ha revelado más detalles sobre cuándo esperan que sea el matrimonio o en dónde, puesto que ha pasado muy poco tiempo desde la propuesta. Sin embargo, algo que llamó la atención en su publicación fue el comentario de su hermana, la también cantante Adriana Lucía.

“Lo primero: debo decir una cosa (que ya te la dije jajaja ) Jamás pero jamás, jamás esperé reacción tan tranqui de tu parte”, escribió la cantante Adriana Lucía en los comentarios. Luego siguió con una ola de amor dirigida hacia su hermana menor y su prometido, resaltando también que no se esperaba que el viaje a Europa de los “tortolitos” terminara en anuncio de boda.

“Lo segundo: te amo con todo mi corazón. Eres mi niña linda, mi dulce en lo amargo y toda tu felicidad me hace feliz”, fueron las palabras que Adriana Lucía escogió para expresarle todo su amor a Martina la Peligrosa, que aunque es la hermana menor ahora la ve a poco tiempo de dar el ‘sí’ en el altar.