Jim Vásquez se refirió a su relación con Alina Lozano: “De vez en cuando nos damos nuestro espacio”

Una de las relaciones de la farándula más comentadas por estos días es la que protagonizan la actriz Alina Lozano y el joven creador de contenido Jim Velásquez. Esta relación se caracteriza porque hay una diferencia de edades de 30 años,

Recientemente se vio bastante solo a Jim Velásquez en un evento de moda, en el que de inmediato lo abordó un periodista del programa Lo sé todo, que es emitido por Canal 1, y sin ningún inconveniente le preguntó de inmediato que era extraño no verlo acompañado de Alina y este respondió aclarando cualquier duda adicional que se pudiera presentar “Es verdad, estoy escapado de Alina, pero me está esperando en la casa y no pudo venir”.

Y sin ningún titubeo, el joven respondió diciendo “Claro que está. Está más firme que nunca”, aunque por las pocas apariciones de ambos en los eventos, también tuvo una respuesta contundente “Nos damos nuestro espacio, de vez en cuando”.

Aunque muchas personas pueden quedar con dudas acerca de esta relación, Jim Velásquez le contó a Lo se todo, que se viene un proyecto en las plataformas digitales y que trabajaría junto a Alina Lozano: “Todavía no se puede dar mucha información, pero lo más probable es que esté con Alina, entonces sería muy cool”.

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez

La relación entre la popular Doña Nidia en la novela del Canal Caracol, Pedro, el escamoso” y el creador de contenido, ha recibido todo tipo de cuestionamientos, esta ha sido catalogada como un montaje y una estrategia para impulsar sus carreras, en vista que ella lleva algún tiempo sin aparecer en un nuevo proyecto en televisión y a Velásquez para sumar más seguidores en sus redes sociales, a lo que Alina Lozano siempre ha respondido que no tiene problema con que la gente crea que es un montaje o una actuación, ya que ella siempre a ido en contra del pensamiento de la gente y de las creencias y tabúes sobre las relaciones entre las mujeres mayores y hombres jóvenes.

“Me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla como ‘sugar mommy’. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su ‘sugar mommy’, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”, indicó en una entrevista, la actriz.

Cabe resaltar que no es la primera vez que esta pareja pone en duda la continuación de su relación, en otras ocasiones ha salido en redes sociales aclarando que siguen juntos. Lo que empezó al parecer con actuación, se convirtió en todo un centro de atracción en las redes sociales y todo por cuenta de su noviazgo que aún es tendencia. Posteriormente la actriz confesó que su romance había empezado de manera profesional y que poco a poco se mezclaron sus sentimientos hasta enamorarse, lo que ocasionó más de una confusión en sus seguidores.

En su momento la pareja contó en una entrevista a Bésame Radio “Yo le confesé todo lo que sentía y ella me dijo – tengo mucho miedo – y hasta ahí no habíamos concretado nada todavía, dijimos, vamos a conocernos, vamos a ir lentamente, pero Alina tenía un afán con que nos besáramos así fuera en un video (…) Yo creo que fue una excusa y yo cedí, yo caí”, contó Velásquez.

Aunque ella también agregó que la única opinión que realmente le importaba, era la de su hijo de 15 años, pero que la actriz afirma que son muy amigos, “Mi hijo que es realmente la opinión que me importa, que tiene 15 años, son super amigos y él me dice – ay, mamá, ustedes están locos- pero lo que pasa es que nosotros realmente en nuestra vida privada no somos tan tóxicos”, señaló Alina.