Hincha del América que atacó con un machete a aficionado del Deportivo Cali fue capturado

El regaño del secretario de Seguridad de Cali a un hincha del América.

Las autoridades confirmaron la captura de Andrés Felipe Holguín, el hincha del América de Cali que atacó con un machete a un seguidor del Deportivo Cali cuando este desplazaba en una motocicleta, en la previa del clásico vallecaucano que se disputó el 30 de abril pasado.

Te puede interesar: Patriotas dio a conocer los líos que tiene con América y el Deportivo Cali

Información preliminar indica que fue capturado en Palmira, a donde habría llegado luego de recorrer varios municipios del departamento intentando huir del seguimiento que le hacía la Policía tras conocido el caso. El hombre ya había sido capturado por el mismo suceso el 2 de mayo, pero fue dejado en libertad debido a una falla en el proceso de captura: no había sido en flagrancia.

De todas formas, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, instauró una denuncia en contra del hincha ante la Fiscalía General de la Nación, y los más de 70 involucrados en el ataque. “Ya radiqué la denuncia en contra de este presunto delincuente y todos los involucrados (...) Esperamos que la justicia actúe y le ponga una condena ejemplar a los involucrados”, señaló en ese momento el funcionario.

Te puede interesar: Un dragoneante de Inpec, el primer funcionario del Estado que será juzgado por el secuestro de la periodista Jineth Bedoya

Los delitos por los cuales denunció al ciudadano fueron tentativa de homicidio, intimidación o amenaza, hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y porte de armas.

Una vez emitida la orden de captura, la Policía, la Fiscalía y otras autoridades iniciaron un proceso de inteligencia para ubicar al sujeto. Ahora, será sometido a una audiencia de legalización de captura ante un juez con función de control de garantías, que le imputará los delitos anteriormente mencionados.

Te puede interesar: Fiscalía imputará cargos contra el gobernador de Quindío por irregularidades en la entrega de un predio

Hasta antes de Andrés Felipe Holguín, solamente se había capturado a una mujer acusada de porte ilegal de armas. Por lo pronto, todos los hinchas involucrados en el hecho tendrán prohibido el ingreso al estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

Sobre los agredidos, Dranguet mencionó que están fuera de peligro y que no sufrieron lesiones de gravedad. “Lo que usted hizo se llama tentativa de homicidio y yo mismo lo voy a denunciar. Vino a Cali a agredir a la gente con un machete, eso no lo hace un hincha, eso lo hace un delincuente. Yo mismo le voy a poner la denuncia para que no venga a delinquir. Las cosas están difíciles y usted las está haciendo peor. También le quiero decir que no va a volver a entrar al estadio Pascual Guerrero”, dijo luego de los hechos el secretario de Seguridad de Cali.

Así fue el ataque al hincha del Deportivo Cali

A través de un video que circula en redes sociales, se ve el momento exacto cuando un grupo de aficionados del América se bajan de un bus, corren hacia una avenida y encuentran a un motociclista, quien aparentemente portaba una prenda alusiva al Deportivo Cali y estaba acompañado por una mujer.

Las imágenes evidencian que los agresores bajaron a la fuerza a la víctima, lo golpearon en el piso y algunos de ellos sacaron machetes de sus vestimentas, ante la mirada de otros conductores y testigos que no hicieron nada por ayudar al Motero que resultó herido.

Hinchas de América se bajaron de un bus, interceptaron a la víctima y lo agredieron en plena calle. Video cortesía

La acompañante del hombre trataba de protegerlo con su cuerpo, mientras se ve a uno de los atacantes correr con un machete, que, posteriormente, esconde en su ropa, el resto de los cómplices se arriesgaban ante el tránsito de los vehículos que, por temor a que sufrieran daños, avanzaban con rapidez.

Otra imagen del despiadado ataque fue que algunos de los hinchas Escarlatas no solo se desquitaron con el seguidor del Cali, sino que atacaron su moto, usando las enormes armas cortopunzantes para cortar las llantas del automotor y después volver al bus de donde salieron.