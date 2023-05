Cintia Cossio aclaró si es verdad que le cae mal Shakira

Cintia Cossio. Foto: Instagram @soycintiacossio

Cintia Cossio constantemente entra en todo tipo de dinámicas con sus seguidores en las redes sociales. Una de las más usadas por la influenciadora paisa es la de activar la caja de preguntas en sus Historias de Instagram. Así las cosas, durante los recientes días respondió al interrogante de: “¿Por qué te cae mal Shakira?” Al respecto la también modelo de OnlyFans dio cuenta de que este rumor tuvo su origen en los medios.

“Cosas que los medios han inventado de mí, porque de lo que los medios publican sobre mí el 90 por ciento es inventado. Esto es lo que me pareció como más absurdo, como más estúpido. Yo como venga: ¿que me cae mal quién? o sea, yo sería la mujer más patética del mundo si me llega a caer mal una persona que no tengo ni idea de cómo es”, expresó en primer lugar.

Más adelante destacó todo el amor que siente por la música de la artista barranquillera, además de aclarar que solo en una oportunidad aseguró que no le había gustado la ‘Music Sessions #53′ con Bizarrap explicando sus motivos.

“Aparte de que amo su música. Solamente una vez expresé que no me gustó el tema... esa canción de Bizarrap porque me parece muy contradictoria, porque está atacando a una mujer y habla pues del poder femenino. Yo solo expresé eso y los medios hacían unas cosas tan amarillistas, pero Shakira es de mis artistas favoritas”.

Tras expresar estas últimas palabras Cintia Cossio comenzó a cantar como la intérprete de ‘Inevitable’, imitando su voz. A continuación el video compartido en sus redes sociales:

Lo que había dicho Cintia Cossio sobre la colaboración de Shakira con Bizarrap

Desde que Shakira lanzó junto a Bizarrap (productor argentino) su ‘Music Sessions #53′, el tema no ha parado de sonar en todas partes. Incluso, ha sido usado por un sinnúmero de creadores de contenido y demás usuarios de redes sociales en sus publicaciones. Se han viralizado coreografías, se ha hablado de la canción sin parar en los medios de comunicación, en fin. Sin duda, fue un éxito, las más de 500 millones de reproducciones que tiene en YouTube son un reflejo de ello.

Sin embargo, aunque el tema gustó demasiado entre el público de la cantante barranquillera, no ha faltado quien piense lo contrario, como fue el caso de Cintia Cossio. A principios de febrero y desde su cuenta alterna de Instagram la creadora de contenido admitió detestar la canción. La paisa se mostró en sus Historias de Instagram hablando de lo mucho que le gustan los filtros, después entonó el “Lo ro lo le lo le”, que Shakira interpreta en su tema ‘Suerte’, y enseguida comentó:

“Estoy mamada de ese Lo ro lo le lo le y si no es el Lo ro lo le lo le es: Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Odio esa canción, la he escuchado completa una mera vez y ¡me la sé toda!, no entiendo cómo me la sé toda. Odio, odio esa canción”.

Al momento de hacer referencia a la ‘Music Sessions #53′, Cintia Cossio también imitó la voz de Shakira. Empero, más adelante aseguró amar a la cantante colombiana y saberse todos sus temas, pero simplemente no le pudo gustar su colaboración con Bizarrap.

En cuanto a los más recientes lanzamientos de Shakira, a principios de mayo estrenó ‘Acróstico’, tanto su versión en solitario como la colaborativa con sus hijos Milan y Sasha. De hecho, el video oficial de la canción es con los dos pequeños, quienes hacen su debut como cantantes.