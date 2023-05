César Augusto Londoño regañó a Faustino Asprilla e Iván René Valenciano por el caso de los jugadores del Junior: “Defendiendo a los borrachos”

El periodista le respondió a los dos exjugadores de la selección Colombia. Fotos: @eltinoasprilla/ @ivanvalenciano9 /@cesaralo

César Augusto Londoño es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país y en muchas ocasiones sus comentarios han dado de qué hablar entre los usuarios en las redes sociales. Sobre la reciente polémica con los jugadores de Junior de Barranquilla que fueron apartados del equipo por sus actos de indisciplina, el también comentarista, se fue de frente en contra de quienes los defendieron y trataron de restarle importancia a esos actos como fue el caso de los exjugadores Iván René Valenciano y Faustino Asprilla.

Recordemos que un acto de indisciplina en la plantilla del Junior de Barranquilla generó una enorme controversia en el fútbol colombiano luego de que Luis ‘El Chino’ Sandoval llegara en estado de embriaguez a una de las prácticas del equipo, siendo esta la razón que llevó a que el equipo rescindiera de su contrato.

“Luego del grave acto de indisciplina realizado por parte del jugador Luis Sandoval, en el que llegó en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el día lunes 8 de mayo, y cumplido el debido proceso disciplinario, el club ha decido rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”, confirmó el equipo en un comunicado.

Junior informó mediante comunicado de prensa la desvinculación del "Chino" Sandoval (@juniorclubsa/Instagram)

Así mismo el club empezó un proceso disciplinario a otros cuatro futbolistas que presuntamente habrían estado presentes con ‘El Chino’ Sandoval; Sin embargo, después de unos días Junior de Barranquilla tomó la decisión de archivar estos casos y el entrenador ‘Bolillo’ Gómez los apartó del último compromiso ante Atlético Huila.

El periodista César Augusto Londoño en el programa ‘El Pulso del Fútbol’ de Caracol Radio mantuvo una postura firme sobre los jugadores que realizaron los actos de indisciplina y aclaró que pese a que tiene una buena relación con los dos exjugadores de la selección Colombia, rechazó los comentarios realizados en los que trataban de restarle importancia a estas situaciones. Iván René Valenciano afirmó en ‘El Vbar’ de Caracol Radio que no estaba de acuerdo con sacar jugadores de un equipo por esta razón.

Por otra parte, Faustino Asprilla mencionó en ESPN que, “Me encontré con un manicomio de país en el que ha pasado de todo. Casi echan a un jugador en Junior. En Newcastle llegan borrachos todos los días y no veo que echen a nadie. No creo que sea para echarlos del equipo. Me tocó ver compañeros que llegaban caídos de la rasca y el entrenador los mandaba a la casa, les metía una multa, pedían perdón y solucionaban la cosa. Nunca vi que echaran a nadie”.

Hernán Darío Gómez dejó a los jugadores involucrados de indisciplina sin jugar en la última fecha. Twitter Junior

César Augusto Londoño le respondió que, ‘El Bolillo’ no va a utilizar ni a Pacheco, Albornoz, Ortiz y Haydar, los jugadores que fueron declarados inocentes, no culpables, porque defiende por encima de toda la disciplina. He oído a Iván René Valenciano en‘El VBar’ defendiendo a los borrachos, defendiendo la indisciplina, que es que todos se emborrachan, Que en la época del Tino Asprilla, que también los defiende, se emborrachaban. Por favor”.

Además, el comentarista deportivo destacó que, “se emborrachan cuando se pueden emborrachar y bajo circunstancias particulares, pero la disciplina es condición ‘Sin equanum’ para el buen funcionamiento de una colectividad y de una sociedad”.

El periodista deportivo también respondió a algunos comentarios que criticaban a Hernán Darío Gómez por la decisión que tomó frente a los jugadores de Junior y por esta razón mencionó contundentemente que “ahora no lo acusen de que él fue alguna vez borracho y siendo borracho cometió un error que le costó la dirección técnica de la Selección, eso es pasado y eso se queda allá”.

Junior de Barranquilla hizo lo propio en el último juego de la fase del todos contra todos ante Atlético Huila y se impuso 2-0 con goles de Vladimir Hernández y Carlos José Cierra, pero no fue suficiente para sellar su pase a la siguiente ronda y culminó en la novena casilla a un solo punto de la clasificación.