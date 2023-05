Artistas lograron ser escuchados por el gobierno de Gustavo Petro: “Estamos esperando que se nombre un ministro de Cultura”

Durante la campaña presidencial del actual mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, el apoyo de algunas personalidades de la farándula, la cultura y el entretenimiento fue clave para que el político de izquierda venciera en las urnas con más de 11 millones de votos. Sin embargo, los artistas y gestores culturales no han olvidado las razones por las que apoyaron al actual Presidente, por lo que ahora reclaman que se cumplan estos objetivos.

Más de 1.500 artistas, músicos, actores y empresarios del sector cultural se hicieron noticia recientemente al firmar una carta dirigida a Gustavo Petro en la que expresaban sus preocupaciones al ver que no se estaban cumpliendo algunas de las propuestas clave del mandatario para este sector. Entre ellos destacan Julián Román, Julio Correal, César López, Adriana Lucía, Margarita Rosa de Francisco y Cony Camelo, entre otros.

El reclamo tuvo efecto rápidamente, puesto que el 17 de mayo los artistas lograron tener un acercamiento con el Gobierno, más específicamente con Laura Sarabia jefa de gabinete de Gustavo Petro, y revelaron que próximamente parece que les agendarán un encuentro con el Presidente. Tras esta respuesta, algunos de los firmantes de la carta dieron sus primeras impresiones sobre lo que ha estado sucediendo con el actual mandatario y sus promesas al sector cultural.

Artistas sobre respuesta de Gobierno a su carta

La actriz y cantante Cony Camelo habló con la emisora La W y señaló que en la mañana del 17 de mayo varios de ellos lograron tener un primer acercamiento gracias a la carta que enviaron, “aunque antes de ella había como unas cincuenta más de distintos sectores del mundo de la cultura”, recalcó.

La famosa artista señaló que el documento simplemente corresponde a una petición de los artistas, “todos los que participamos de esa creación de un proyecto cultural progresista, -queremos- verlo ejecutarse. Fue por lo que votamos y a lo que nos comprometimos quienes pusimos nuestra cara para hablarles a nuestros seguidores sobre el cambio y el estallido social”.

Señaló que tras esa primera apertura de puertas por parte del Gobierno, próximamente se realizará una reunión más grande en la que estará presente Gustavo Petro. Además, en diálogo con Blu Radio, Cony Camelo también expresó que “sentimos que en estos nueve meses no se ha avanzado en el proyecto que ayudamos a gestar en campaña”.

Por su parte, la cantante Adriana Lucía, que se unió a la campaña de Gustavo Petro y ahora también firmo la carta, habló con El Espectador tras salir de la primera reunión con el Gobierno y señaló que “fue un encuentro cariñoso con ganas de contribuir”.

La cantante loriquera destacó de manera positiva que “se escucharon quejas sobre los planes no ejecutados” y dejó claro que ninguno de los artistas está interesado en criticar o ponerse en contra del actual Gobierno, “el problema de ese plan es que es muy bueno, la hizo gente especializada en el sector, pero no se ha ejecutado. Estamos esperando que se nombre un ministro de Cultura. No queremos que haya alguien ‘encargado’, sino poniendo en práctica un plan que ya existe con toda la autoridad”.

Con Adriana Lucía coincidió el reconocido empresario y gestos de eventos culturales Julio Correal, quien resaltó en La FM que la carta ha sido interpretada por los medios y la oposición al Gobierno como un “arrepentimiento” por parte de ellos por apoyar el proyecto del primer presidente de izquierda del país, pero que esto está alejado de la realidad.

“No se trata de salir a gritar como una posición, sino decir ‘déjese ayudar, queremos colaborarle’ pero si no se deja, pues es muy difícil”, explicó Correal sobre el propósito de las 1.500 personas que firmaron la carta. Añadió que “en este momento Colombia es música para el mundo, se habla mucho de la música colombiana, pero mi lectura es que -Gustavo Petro- no ha encontrado una persona de confianza que se encargue del Ministerio de Cultura”.

En la reunión del 17 de mayo estuvieron presentes Fabio Rubiano, director del Teatro Petra; Julián Román, actor; Cony Camelo, actriz; Juan David Correa, editor y escritor; Alejandra Jaramillo, escritora; Gina Jaimes, artista y gestora cultural; Ángela Gómez, gestora cultural; Rafael Melo León, investigador; Santiago Trujillo, gestor cultural; Lucía González, gestora cultural y excomisionada de la Verdad, y la cantante Adriana Lucía.