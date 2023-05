Yerry Mina es la prioridad de importante equipo de Turquía

El jugador colombiano termina contrato con el Everton en junio. EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

Después de estar borrado por casi tres meses por el entrenador Sean Dyche, Yerry Mina volvió a tomar un rol protagónico en el Everton con el que ha sido titular en los últimos dos partidos por Premier League en la que su equipo ha encajado una victoria y una derrota.

El nacido en Guachené (Cauca) ha tenido una temporada marcada por las lesiones en la que ha tenido acción por todas las competiciones un total de seis encuentros, reportándose en la red contraria en una ocasión en 506 minutos en cancha con los Toffes, que están cerca de los puestos del descenso.

A pesar de su regreso al once titular, el futuro de Yerry Mina está en suspenso, dado que el contrato del jugador colombiano termina en junio del presente año. Semanas atrás se conoció que en Everton no hay intenciones por renovar al ex Independiente Santa Fe, sin embargo; las actuaciones del jugador podrían cambiar la opinión de las directivas, de acuerdo con la información del portal Football Insider.

“Si Mina se mantiene en forma y continúa brillando entre ahora y el final de la temporada, aún se le podría ofrecer una extensión sorpresa (...) queda por ver si el ex as del Barcelona tendría que recortar su salario, ya que es uno de los que más gana del club en un acuerdo por valor de alrededor de £ 120,000 a la semana”.

No obstante, el Everton tendría un duro pretendiente sobre la mesa por Yerry Mina, ya que hay un interés por parte de un club turco tan y como lo reveló el medio otomano Fanatik. “Se reveló que se agregó un nuevo nombre a la lista de fichajes. Se trata del defensor colombiano que juega para el Everton Yerry Mina”.

El equipo que quiere contar con los servicios del ex Deportivo Pasto es Besiktas, que también está detrás de James Rodríguez y Wilmar Barrios. “Se señaló que los directivos se enfocaron en nombres de alta calidad y bajo costo en la transferencia y mantuvieron a Mina entre sus objetivos prioritarios para el siguiente mercado”.

De hecho, Mina se habría comunicado con Óscar Córdoba, que jugó en Besiktas entre 2002 y 2007 ganando una Superliga y una Copa de Turquía. Además, también defendió los colores del Antalyaspor.

Así mismo, se conoció que el Flamengo de Brasil también tiene en carpeta al defensor cafetero, que antes de desembarcar en suelo Europeo, militó en Palmeiras. En el Mengão sería dirigido por el entrenador argentino Jorge Sampaoli, y tendría un salario cercano a los 2.000 millones de reales, que en pesos colombianos equivale a 1.700 millones.

En su última salida por Premier League, el Everton cayó en condición de local 3-0 ante el Manchester City, en el que Mina jugó los 90 minutos, siendo criticado por su actuación por el propio Pep Guardiola, entrenador de los Citizens.

En la tabla de posiciones de la Premier League, el Everton marcha en el puesto 17 con 32 unidades, con -24 en la diferencia de gol, a tan solo un punto del Leeds United de Luis Sinisterra, que hasta la fecha perdería la categoría, a dos jornadas para el final.

La escuadra de Yerry Mina deberá jugarse la permanecía en la Premier League en los dos partidos que le restan ante el Wolves y Bournemouth en el que milita Jefferson Lerma.