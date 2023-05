Ulises, el perro que encontró a los niños desaparecidos en Guaviare tras el accidente de avioneta

De acuerdo con las Fuerzas Militares, la labor del canino Ulises fue fundamental a la hora de encontrar a los cuatro niños. Crédito: @FuerzasMilCol / Twitter

El presidente Gustavo Petro anunció a través de una publicación en su cuenta de Twitter que los cuatro niños extraviados luego del accidente de la avioneta en la vereda Palma Rosa, Guaviare, fueron hallados. De acuerdo con la información que se conoció, los menores habrían construido un refugio improvisado.

Pero la labor de encontrar a los cuatro menores no habría sido posible sin la ayuda del canino Ulises. Así lo confirmaron las Fuerzas Militares en una publicación en la plataforma Twitter, en donde compartieron fotos de la labor del perro de búsqueda mientras rastreaba a los niños.

Las Fuerzas Militares informaron que gracias a Ulises “encontraron un refugio improvisado y elementos que darían indicios del rastro de los menores desparecidos”, en Guaviare.



“Gracias a la orientación de nuestro canino Ulises, las Fuerzas Especiales encontraron un refugio improvisado y elementos que darían indicios del rastro de los menores desaparecidos tras el accidente de la aeronave Cessna 206″.

De acuerdo con la publicación, la ayuda que brindó Ulises fue fundamental para hallar a los menores identificados como Soleiny Mucutuy de 9 años, Tien Noriel Ronoque Mucutuy de 4 años, Lesly Mucutuy de 13 años y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy de 11 meses, pues el hecho de hallar el campamento improvisado llenó de ánimo y esperanzas a los más de 100 uniformados que tenían como prioridad su hallazgo.

“Este hecho, llena de ánimo y esperanza a las tropas en la zona y se convierte en una nueva señal que orienta las labores de búsqueda y rescate”.

Pero no es la única vez que Ulises ha hecho parte de una labor de rescate, pues también fue miembro de la comitiva colombiana que viajó a Turquía para ayudar a buscar sobrevivientes tras el terremoto que se registró a mediados de febrero de 2023.

Los uniformados, entre los que se encontraba Ulises, arribaron a territorio turco el 15 de febrero de 2023, con el objetivo de apoyar las labores de atención a la población damnificada por el terremoto que se registró en la frontera entre Turquía y Siria.

Entre el equipo de militares que hicieron presencia en Turquía se encontraba el soldado profesional Seferino Ríos perteneciente al Batallón de Atención y Prevención de Desastres Número 80, que se encarga de cuidar y guiar a Ulises en el momento en que realiza las labores de rescate.

Sobre la experiencia, Seferino explicó que al llegar al país transcontinental ubicado entre Europa Y Asia encontró gran destrucción, por lo que tuvo que vivir uno de los momentos más complejos de su vida, por lo que no desea que ningún país tenga que enfrentarse a una catástrofe como esa.

“Llegar uno y encontrar todo eso destruido fue un impacto muy duro, mejor dicho, eso no se lo deseo a nadie o a otro país que llegue a pasarle eso”.

El soldado profesional Ríos destacó la labor de Ulises en territorio turco y aseguró que le dio esperanza de encontrar personas que se encontraban debajo de los escombros en varias oportunidades. “mi perrito dio la señal en un edificio, más o menos de nueve, diez pisos y más o menos estaba apilado como a cuatro pisos, entonces yo entré con mi perrito y al lado de la escalera para bajar Ulises ladró y dio la señal de una persona viva, entonces yo de una vez me puse contento”.

Aunque Ulises y el soldado profesional Seferino trabajan de la mano para hallar personas con vida, Ríos espera poder llevarse a su compañero canino para su casa cuando se pensionen y haya terminado de cumplir su deber con la nación.

“Ya es una parte más de la familia y estoy esperando para ver si me lo puedo llevar porque en el Batallón uno no se lo puede llevar para la casa, mi familia lo conoce es por fotos, mi mujer, mis hijos por fotos porque uno llega al Batallón y deja sus caninos. Ya si Dios quiere, ya cuando se pensione él y me pensione yo me lo llevo para la casa”.