SOAT: cuatro de cada diez motos circulan sin el seguro obligatorio a pesar del descuento del 50%

Motocicletas-Colombia

Hay preocupación en la Federación de Aseguradores Colombianos, también conocida como Fasecolda, por cuenta la venta del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito, Soat, para motocicletas de bajo cilindraje y otros vehículos, que tienen el 50 por ciento de descuento.

De acuerdo con Fasecolda. en el tercer mes de 2023 (marzo) el número de motocicletas con Soat aumentó en un 21,1 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2021, a pesar de esto, actualmente, 4 de cada 10 motos circulan sin póliza por las vías de Colombia.

A través de una entrevista con la emisora Blu Radio, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, señaló que –a pesar del esfuerzo del Gobierno nacional– aún hay una importante cantidad de motos sin SOAT.

“El Gobierno nacional ha hecho importantes esfuerzos para que los motociclistas puedan estar amparados por este seguro, sin embargo, los motociclistas no han atendido como se esperaba esta gran oportunidad”, dijo Gustavo Morales.

Y es que las aseguradoras se están viendo seriamente afectadas por la considerable reducción de dinero por cuenta del Soat, por ejemplo, en marzo de 2022 la recolección fue de $149.566 millones y pasó a $100.082 millones en el mismo periodo pero del 2023.

También, se aumentó el número de reclamaciones por accidentalidad, que estarían desbordadas, dado el incremento de reclamos del 46 por ciento en el Soat.

Lucha contra el fraude en el Soat

En septiembre del 2022, durante la Convención Internacional de Seguros, se denunció que el Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) lo está matando el fraude.

En ese entonces, el exdirigente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, mencionó en rueda de prensa que al Soat lo está matando el fraude, debido a que, como las compañías de seguros son las mejores pagadoras del sistema de salud, algunos prestadores inflan las atenciones de heridos hasta los topes permitidos por coberturas. También indicó que a julio de 2022 la industria aseguradora tuvo una producción de $23,4 billones en primas, lo que representó una variación del 20 % con relación a julio de 2021.

“El flagelo del fraude también afecta a la industria aseguradora. Trabajamos junto a Fiscalía General de la Nación, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria)y la Superintendencia Financiera porque el fraude y la estafa están a la orden del día. Por eso, le recomendamos siempre acudir a canales autorizados de las aseguradoras”, anotó el exdirigente.

Además, dijo que la evasión es un gran problema, pues de los 17,6 millones de vehículos que hay en el país, el 47 % no tienen Soat. De igual forma, que hay 10,4 millones de motos en Colombia, de las cuales el 61 % no tiene Soat.

“La accidentalidad vive una explosión. En este sentido las cifras son preocupantes, pues en julio eran 440.000 heridos en las calles y carreteras del país y todo indica que terminaremos el año en 900.000 heridos. Antes de la pandemia eran 700.000 heridos por año. Mientras tanto, a julio eran 4.400 muertos y todo indica que cerraremos el 2022 en 9.000 muertos”, lamentó al señalar que el 87 por ciento de los muertos y heridos están relacionados con accidentes donde está vinculada una moto.

Dijo que la moto es una herramienta de transporte de millones de personas que no encuentran un servicio público eficiente y digno, realidad que no fue acompañada por el Estado, ya que este no le enseñó al motociclista a conducir su vehículo y a comportarse como actor vial prudente y responsable