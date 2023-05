Robinson Díaz opinó sin filtros sobre Colombia y Medellín: “Me encanta este cagadero”

Con una comparación entre Bangkok y Medellín, el paisa ejemplificó su postura | Foto: Instagram @robinsondiazu

Robinson Díaz es un actor que se ha ganado el corazón de muchos colombianos por su talento en las tablas y frente a las cámaras, así como por su franqueza a la hora de opinar sobre espinosos temas. Tal y como ocurrió en su última entrevista con ‘La tele letal’.

Resulta que el afamado actor fue invitado al programa del 16 de mayo y, en su charla con Martín de Francisco y Santiago Moure, respondió a la pregunta de cómo haría la caricatura de Colombia, teniendo en cuenta su gusto por este arte.

Lo primero que dijo el protagonista de ‘Vecinos’ es que el país y sus habitantes son ya una caricatura “absolutamente polarizada”, y no solo hizo referencia a la división en la política sino a que, entre sus pobladores, abunda la envidia y el rechazo al prójimo y a nuevos pensamientos.

Como era de esperarse, las reacciones a las palabras de Díaz abundaron en redes sociales | Foto: cortesía

“Esto es lo que nos tiene podridos, por eso no hay posibilidad de cambio. La gente que quiera mostrar una idea nueva se enfrenta a un pensamiento aletargado, modorro, vejete y parroquial ¡Muy difícil así!”, explicó Robinson Díaz.

Posteriormente, mencionó que Colombia “es un país en obra negra” y fue cuando lanzó otro ‘latigazo’ que, en esta ocasión, estuvo dirigido a Medellín.

“Por eso esa ciudad está llena de p*tas y los gringos vienen a p*tiar aquí. Este país se volvió lo que era Bangkok (Tailandia) o Hanoi (Vietnam), que eran el orinal de gringos mochos o viejos que querían echarse un polvo. Medellín se volvió el p*teadero más grande de Colombia“, señaló el antioqueño

En su conversación con Moure y de Francisco aseguró que la telenovela biográfica sobre Rigoberto Urán, en la cual personifica al padre del ciclista, es una de las apuestas más grandes de la televisión nacional en los últimos años | Foto: Colprensa

Robinson Díaz no quiso concluir esta parte de su entrevista sin aclarar que, a pesar de su opinión, está contento de vivir en este país, al que se refirió bajo un término bastante particular.

“Me levanto todos los días con muchas ganas de vivir en Colombia, me gusta mucho este país... me gusta mucho este cagadero”.

La dualidad del éxito para Robinson Díaz

En una entrevista que brindó a Infobae Colombia en enero de 2022, el actor reveló que obtener numerosos triunfos y gozar de gran reconocimiento no solo puede traer beneficios sino que también puede llegar a generar mucho daño.

“El éxito es el resultado el buen trabajo, pero también es muy parecido al fracaso, y a pesar de que es mejor tenerlo que no tenerlo, vivir pegado del éxito te crea muchos desajustes emocionales, mentales y personales. Para mí ha sido muy importante sentir ese reconocimiento, saber que se llegó a la meta y que valió la pena, pero depender del éxito es lo que produce mucho malestar porque esta es una carrera de largo alcance, que tiene momentos muy duros y otros muy bellos, y eso es algo que uno aprende con los años”, aseveró.

Pero más allá de las experiencias ajenas que haya visto Robinson Díaz para corroborar este pensamiento, el actor habló desde sus propias vivencias, pues admite haber sido “adicto al éxito”.

Aunque la 'época dorada' de Robinson Díaz fue durante las dos primeras décadas de los 2000, continúa siendo uno de los actores más aclamados del país | Foto: Colprensa

“Yo he sido muy adicto al éxito y eso me ha traído muchos problemas, porque como hoy en día las cosas han cambiado y uno se va volviendo viejo, eso se convierte en un síndrome muy difícil de manejar (...) El éxito es muy bueno cuando lo tienes pero es un hijo de *uta cuando no, porque sientes que cualquier derrota te pulveriza y lo digo por experiencia propia, porque he tenido momentos muy difíciles”, agregó en su charla con Infobae Colombia.

Por estas y otras razones es que el maestro en artes escénicas nacido en Envigado hace 57 años, intenta llevar ahora una vida sin afanes y que le permita “sabrosear” mucho más, así como hacer profesionalmente todo lo que le satisface, pues admite haber trabajado antes en proyectos solamente por intereses económicos.