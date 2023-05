Polo Polo aseguró que están adoctrinando a los niños en su contra en Medellín “con el visto bueno de Petro y Daniel Quintero”

Polo Polo denuncia que lo tratan mal en colegio de Medellín. Twitter.

Si hay un congresista cuyo nombre no sale de los titulares de prensa es el representante por la curul afro, Miguel Polo Polo, quien otra vez está dando de qué hablar por una reciente denuncia que hizo en sus redes sociales. El legislador, férreo defensor de la ideología de derecha, aseguró que en un colegio de Medellín estarían haciendo proselitismo político en su contra.

En su muy polémica cuenta de Twitter, donde a diario emite cuestionamientos contra el Gobierno nacional, dio a conocer que en la institución educativa Colegio Gabriel Gómez Carvajal algunos maestros, supuestamente, estaban pegando afiches con mensajes altisonantes contra él.

Según dijo Polo Polo, varios educadores de esa institución antioqueña harían parte del sindicato Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y estarían instrumentalizando en su contra a los estudiantes.

“Los profesores de Fecode muestran su racismo hacia mí y su parcialidad a la hora de impartir el “conocimiento”, aseveró el congresista, quien dio a conocer los supuestos mensajes racistas que reposarían en las paredes de ese plantel educativo.

“Polo Polo, el congresista afro más indeseable que tenemos en el Senado. Identifíquelo (sic)”, dice el letrero que el representante dio a conocer en el que aparece una fotografía suya.

Hay que aclarar que el legislador hace parte de la Cámara y no del Senado, tema que no pasó desapercibido por el congresista quien dejó una dura crítica al respecto: “Lo peor es que son tan ignorantes que no saben diferenciar entre senador y un representante a la cámara”, aseveró Polo.

En su denuncia, además, culpó al presidente Gustavo Petro y al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de ser los responsables de esa reprimenda en su contra en ese colegio medellinense.

“Adoctrinan a los niños con el visto bueno del gobierno Petro y de Daniel Quintero”, agregó el legislador, quien anunció que pondrá en conocimiento de las autoridades ese hecho de presunto racismo en su contra.

Por ahora, ni el colegio implicado ni el Ministerio de Educación o la Alcaldía de Medellín se han pronunciado al respecto.

Los que sí lo hicieron fueron algunos internautas como Marco Arango, quien se describe en redes sociales como el coordinador nacional de las juventudes que apoyan al representante afro. “Eso es adoctrinamiento, dañando el nombre de un colombiano que tiene el derecho constitucional al buen nombre. Si van a opinar que por lo menos digan bien el cargo que el ejerce en el congreso y que lo hagan con argumentos, porque sino es injuria y calumnia”, dijo.

Otros cibernautas, por su parte, también expresaron sus pronunciamientos tanto a favor como en contra y le pidieron a las autoridades locales y departamentales investigar si, en efecto, se estaría adoctrinando a los jóvenes contra el congresista Polo Polo.

La denuncia de racismo se dio luego de que, recientemente, Polo Polo se proclamó como “representante de TODOS los negros, afros, raizales y palenqueros del país” en un trino en el que, otra vez, cuestionó a la vicepresidenta Francia Márquez.

En esa ocasión, el representante cuestionó a la funcionaria por su considerado polémico viaje al continente africano para recorrer durante nueve días tres países y realizar labores diplomáticas en ellos. En su publicación, Polo le dijo al presidente Gustavo Petro que ya estaba cansado del continuo uso del argumento de racismo en contra de la vicepresidenta Márquez y le pidió dejar de revictimizar a los miembros de esa comunidad.

“Petro, como representante de TODOS los negros, afros, raizales y palenqueros del país, le manifiesto nuestro aburrimiento y mamera frente al uso constante de la carta del racismo, la cual ustedes usan para justificar los despilfarros y excesos de la Sra Francia Márquez. Los negros de Colombia estamos aburridos de sus manipulaciones”, señaló Polo.