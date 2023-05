Piqué estaría ofendido con Shakira por aparición de sus hijos en ‘Acróstico’

‘Acróstico’ es uno de los más recientes temas de Shakira. En este, prácticamente que la colombiana desnuda sus sentimientos hacia Milan y Sasha, su par de polluelos (referencia al video animado) quienes han estado en medio del fuego cruzado entre su mamá y un Piqué que tal parece no sabía de su participación en el videoclip del sencillo.

Con base en esto, una periodista española llamada Lorena Vázquez en un magacín de Antena 3 llamado ‘Y ahora Sonsoles’, apuntó a que el exfutbolista de Barcelona se habría enterado de la aparición de Milan y Sasha después de que el video que actualmente tiene más de 23 millones de reproducciones en YouTube saliera al aire.

“Lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz. Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, agregó.

Asimismo, tal y como apuntó la periodista española, a Piqué estaría muy sorprendido al ver que sus hijos aparecieron en el video de Shakira, ya que de esta manera Milan y Sasha estarían fuertemente expuestos en una plataforma digital como YouTube, y más aún cuando entre ambos habían acordado protegerlos del escarnio público.

Según prensa española, el exjugador de Barcelona se enteró de la participación des sus hijos en el video después de que este saliera al aire. / Video @shakira

“Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip de Shakira. Creo que si ella pide en un comunicado que se respete la intimidad de sus hijos y, de golpe, aparezcan en un tema musical que va a dar la vuelta al mundo. No entiendo que primero pida que se les proteja y luego los saque ella”, terminó apuntando Vázquez.

Ahora bien, tal y como lo manifestó Shakira en un comunicado que realizó a través de su cuenta de Instagram, tanto Milan como Sasha le habrían solicitado aparecer en el videoclip oficial de la canción:

“Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción, dedicada a ellos, me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá ❤️”, manifestó la barranquillera en el mencionado posteo.

Madres agradecidas con Shakira por video de ‘Acróstico’

‘Acróstico’ es especial por muchas razones; una de las principales es porque Milan y Sasha hacen su debut como cantantes. Aunque la artista barranquillera había estrenado días antes el tema en solitario, después sorprendió con el lanzamiento oficial de un videoclip que se traduce en la colaboración con sus hijos de diez y ocho años de edad.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, escribió Shakira respecto a la participación de sus hijos.

Madres agradecidas en todo el mundo con Shakira por video de ‘Acróstico’ con Milan y Sasha: “Que bonito es ver el amor a tus hijos”

Y fue precisamente en esta publicación donde Shakira recibió el apoyo de miles de mujeres, especialmente de madres. Entre los comentarios se alcanzan a leer cosas como:

“No puedo dejar de ver este video. Así empacamos nuestras cosas mi hijo de tres años y yo. Así se apagaron las luces en nuestra casa en México y así cantamos dos años después esta canción más felices que nunca”; “Una vez más estamos demostrando que nuestro motivo de seguir adelante son nuestros hijos pase lo que pase ellos son los únicos que estarán con nosotros”.