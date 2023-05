Karol G confirmó en qué país vivirá luego de abandonar Estados Unidos: ojo a sus motivos

La cantautora antioqueña es una de las artistas latinas más escuchadas a nivel mundial / Imagen @karolg

Karol G sigue expandiendo su imperio musical con el talento que fue demostrado después de su presentación en el Movistar Arena de Bogotá donde se presentó junto con la cantante estadounidense Alicia Key, dúo que pudieron disfrutar los más de 14.000 asistentes al recinto capitalino.

Precisamente, la artista antioqueña, que regresó a los Estados Unidos para continuar con sus diferentes lanzamientos, publicó su nuevo Tini Desk, un formato de concierto acústico que recoge varios de sus nuevos sencillos, tales como Gucci los paños, Pero tú, Amargura, entre otros.

La publicación que se registró en medio del programa de radio All Songs Considered de NPR Music le dio un espacio a la cantautora para brindar una entrevista en la cual reveló varios detalles de su vida privada, lo que llamó la atención de los internautas.

Tal como reveló Telemundo, la Bichota comentó que ya no reside en el país norteamericano como lo hacen múltiples artistas latinos y decidió emprender un viaje hacia un lugar que conoce muy bien.

La intérprete de éxitos como 200 copas, Provenza, entre otros, volverá a vivir en Colombia, específicamente en Medellín, ya que en la ciudad de la Eterna Primavera, se siente en casa.

De igual manera, en medio de una entrevista para W Magazine, la cantante de 32 años confesó que desde un comienzo recibió el apoyo de sus padres, a pesar de que los productores del reguetón no le abrían las puertas cuando apenas comenzaba en el mundo de la música.

“(Mis padres) creyeron en mí desde el primer día. Así que siempre trato de enviar el mensaje de que las familias deben confiar en sus hijos y dejarlos ser lo que quieran”.

Además, contó que se siente “muy feliz de ver crecer el movimiento y estar en el punto en que las niñas representan y dicen: ‘Tenemos nuestra versión de la historia’. Tenemos diferentes situaciones y estados de ánimo; somos chicas buenas, chicas malas, chicas jefas, sentimos, tenemos intimidad, también nos gusta el sexo’”.

Además, se refirió a las letras de las canciones que la catapultaron a la fama y manifestó que “son sobre historias muy personales” y que la “energía” es lo que le permite conectar con las personas que las escuchan.

Carolina (nombre de pila de la cantante) también sacó un momento para referirse al éxito que ha sido su más reciente álbum, Mañana será bonito, que la ubicó en la cúspide de artistas más escuchadas a lo largo del continente al ser número uno.

“Fue muy difícil para mí abrirme de maneras muy diferentes. Cada canción cuenta una historia sobre mí, sobre mi vida. Creo que esos momentos son los que crean nuestras personalidades y nos hacen más fuertes para las cosas más grandes que vendrán. Siempre digo: ‘¡El tiburón hace que los peces naden más rápido!’”.

La cantante, que regresará a su ciudad natal para residir y estar más cerca de sus fanáticos medellinenses, tuvo una gran presentación junto a Alicia Keys, una de sus grandes referentes desde su juventud y a quien le envió un mensaje de agradecimiento muy especial una vez finalizado el concierto en Bogotá.

La presentación de Karol G y Alicia Keys en el Movistar Arena de Bogotá ha causado gran revuelo en las redes sociales. / Imagen @karolg

“La vida no para de sorprenderme… Cada día me convenzo más de que esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro, VALIERON TODA LA PENA!! Cada lágrima y cada celebración! 🖤”, inició la antioqueña.

Karol G recordó cuando en su niñez subía videos cantando sus canciones en YouTube algunos años antes de compartir escenario con la norteamericana: “Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara, pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está, Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”, escribió la cantante.

“@aliciakeys Gracias reina por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país ♾️✨🇨🇴 Pdta: This Girl is On Fire”, concluyó.