Iván René Valenciano defendió a Yerry Mina tras acusaciones de agredir a Haaland: “No es para tanto”

Mina marcó durante todo el partido a Haaland. Reuters/Jason

El fin de semana Everton y Manchester City se vieron las caras en el Goodison Park, dejando una resultado favorable para los Ciudadanos. El colombiano Yerry Mina sumó minutos con los Toffees, convirtiéndose en la sombra del noruego Erling Haaland, aunque recibió muchas críticas por las supuestas agresiones que le propinó a la figura mundial, pero que Iván René Valenciano consideró críticas injustas, defendió al caucano y expuso su posición.

Te puede interesar: Yerry Mina y el Everton quedaron al borde del descenso: cayeron por 3-0 ante el Manchester City

El Bombardero jugó en una posición contraria a la de Mina, pues se desempeñaba como delantero centro, mientras que Yerry es defensor. La idea de Valenciano parte de las reiteradas ocasiones en que fue marcado en el área, pues gracias a su potencia y portento físico era temido por las zagas rivales, obligando a los defensores a buscar cualquier excusa para detenerlo.

En diálogo con el VBar de Caracol Radio, Valenciano sentenció: “Muchas veces me aruñaron, no solo me aruñaron sino que también me maltrataron de los tobillos y me sacaron varios moretones; porque había compañeros que te pegaban puños”.

Te puede interesar: Yerry Mina cogió a pellizcos a Haaland del Manchester City: llueven críticas sobre el colombiano

El exatacante de la selección Colombia salió en defensa del jugador del Liverpool, aseverando que no comprendía la razón por la que se le juzgaba a Yerry Mina, asegurando que el revuelo causado tenía directa relación con el otro vinculado en el caso, que es Haaland; argumentando que todo se debe a la importancia de dicho referente europeo.

Para Valenciano, es exagerado afirmar que Mina se comportó como un animal, pues mencionó:

“Entonces yo no entiendo por qué se lleva tanto lo que pasó con Mina, tal vez porque Haaland es jugador del Manchester City y es una de las figuras hoy del deporte internacional, pero tampoco es para tanto para decir que Yerry Mina fue entre comillas, digamos como un animal”, expuso en el espacio deportivo.

Asimismo, recalcó que lo ocurrido en la cancha de Liverpool era una situación desarrollada en el mismo juego, pues no era el primer delantero que era marcado de esa forma en el área e incluso, al él ya le había tocado pasar por eso: “Decir que lo cogió, maltrató y lo estropeó, la verdad para mí no fue así, es parte del juego pienso yo y también a mí me tocó sufrirlo con varios centrales”.

El partido de Mina contra Haaland

El defensor tuvo varios momentos cercanos con el noruego y uso el “viejo truco” de molestar al rival por medio de los pellizcos y las pequeñas agresiones físicas cuyo propósito es desconcentrar al jugador del partido, dejándolo sin la chance de buscar la pelota o incluso en algunas ocasiones, generando una reacción más agresiva aún.

Te puede interesar: Guardiola estalló de furia por la actitud antideportiva del colombiano Yerry Mina: las marcas que dejó en el cuerpo de Haaland

Incluso, tan llamativas fueron sus acciones, que el propio director técnico del Manchester City, el español Pep Guardiola, afirmó que Mina es lo suficientemente bueno como para estar haciendo estas cosas y que sobran este tipo de acciones en el fútbol:

“Él sabe perfectamente lo que ha hecho. Es innecesario lo que hace en cada partido. Le dije que era un jugador lo suficientemente bueno como para hacer ese tipo de cosas”.

No obstante, el colombiano se ganó algunas críticas por su particular estilo de juego, ya que varios lo tildan de excesivo y abusivo, mientras que otros se refieren a “la canchería” para justificar las acciones de Yerry, que se encuentra en la misión de evitar el descenso con los Toffees:

“Los argentinos odian a Yerry Mina porque hace todo lo que ellos idolatran de sus jugadores cancherea, es provocador, molesto siempre Yerry en mi equipo”. -@SergioACC10

“Muy noble por parte de Pep, pero la realidad es que Yerry Mina es malísimo , así que seguirá con esa practicas mediocres”. -@Francisxo