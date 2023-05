Fecha 20 de la Liga Betplay 2023 EN VIVO: se definen los ocho clasificados a cuadrangulares

Independiente Medellín - puesto 8 (26 puntos)

Si empata: Al igual que Santa Fe llegará a 27 puntos, pero debe esperar que Pasto, La Equidad o Junior no ganen sus encuentros.

Si pierde: Se tendría que dar varios resultados para asegurar su cupo en las finales; Que Pasto y Equidad no sumen puntos, que Junior FC pierda o empate y que Deportes Tolima no marque más de tres goles. Si una de estas variables no se cumple quedará por fuera.