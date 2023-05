Partido de La U se declaró en independencia del Gobierno, presentó su propia reforma laboral pero apoyará algunos de los proyectos de Petro: así lo explicó Dilian Francisca Toro

Dilian Francisca Toro, directora del Partido de La U, rompió con Petro y dijo de qué dependerá si lo siguen apoyando. Colprensa

La directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, aseguró que luego que su colectividad se declaró en independencia al Gobierno de Gustavo Petro sus congresistas podrán votar “sin sesgos” en las reformas que hacen trámite actualmente en Senado y Cámara.

Esa casa política, que hacía parte de la coalición del presidente en el Congreso, habría sentido presión por parte de los sectores oficialistas para respaldar la reforma a la salud, que terminó por diluir los acuerdos políticos con el jefe de Estado y que causó, incluso, la salida de siete ministros, incluida Carolina Corcho, cerebro de esa iniciativa.

Ahora, la exgobernadora del Valle del Cauca, y quien muy posiblemente vuelva a aspirar por esa dignidad, dijo que le ordenó a sus militantes que voten los proyectos a conciencia porque ya no tenían la obligación de respaldarlos al no pertenecer al equipo de Petro en el Legislativo.

“Los congresistas podrán votar sin sesgo político, estarán más tranquilos, podrán votar responsablemente algunas iniciativas, lo que creen que está bien y si no, no lo votarán. Esa es la directriz que se tiene”, aseguró Toro a la emisora W Radio.

Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de La U, habla de las reformas sociales del Gobierno de Gustavo Petro. Infobae.

Para tomar la decisión de apartarse del Gobierno Petro, la dirigente política aseguró que venían evaluando hacerlo desde hace semanas y, aunque se reunió con Laura Sarabia, la jefa de despacho de la Presidencia, eso no cambió en nada lo que anunciaron el martes 16 de mayo en un comunicado a la opinión pública.

“Definitivamente no podíamos esperar más”, aseguró Toro a la emisora Caracol Radio donde aseguró que acompañarán al presidente de Colombia en lo que “beneficie a la ciudadanía” pero rechazarán lo que, desde su concepto, no le traiga beneficios a la nación.

Inclusive, aseguró que si en el texto que se sigue aprobando en el Congreso no se tuvieron en cuenta las más de 100 proposiciones que le hicieron al Ministerio de Salud en la reforma de su autoría, es claro que no la apoyarán. “Si no se incluyen no las votan y las que se incluyan sí”, aseguró la exmandataria departamental.

Para no quedar mal con el presidente Petro, Dilian Francisca Toro le pidió entender que habían decidido retirarse de su coalición porque querían hacer “votaciones responsables” y, una vez más, reiteró que si no ven viables los proyectos del Gobierno, se opondrán.

Dilian Francisca Toro, directora del Partido de La U, reiteró que rechazarán las reformas de Petro si no metieron sus propuestas. Colprensa

De hecho, tal y como el Partido Conservador dijo antes de retirarse de la coalición de Petro, La U les siguió la cuerda en que, si no se incluyen sus propuestas en la reforma a la salud, no la secundarán.

“Siempre hemos dicho que la reforma como se presentó no la íbamos a votar positivo, lo haríamos siempre y cuando se incluye lo que hemos propuesto”, aseveró Toro a W Radio.

Acerca de la reforma laboral, que tanta controversia ha generado recientemente, Toro reveló que desde su colectividad presentarán un proyecto alterno que haría contrapeso a la iniciativa que encabeza la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

“No veo tan fácil que se puedan aprobar esas reformas así tan rápido, son reformas difíciles, que tienen mucha controversia y por su puesto todos están estudiando esos cambios”, mencionó.

Gustavo Petro se quedó sin La U: qué dijo la directora

Aunque los partidos políticos en Colombia solo pueden cambiar una vez, durante el periodo presidencial, su declaratoria frente al Gobierno, Toro dio a entender en Noticias RCN que no descartan hacerle oposición al jefe de Estado. ¿De qué dependerá esa decisión? De la viabilidad que tengan las reformas laboral y pensional, que han causado cuestionamientos desde diferentes sectores.

En su gira de medios, Dilian Francisca Toro también reconoció que el Pacto Histórico su “mayor contrincante en el Valle del Cauca” y por eso desestimó que la coalición de Gobierno la respalde en su eventual candidatura a su natal departamento.