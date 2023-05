Alejandra Azcárate estalló en sus redes sociales y se refirió a la hipocresía de la gente

Alejandra Azcárate se refirió con dureza a las personas hipócritas

Alejandra Azcárate es una presentadora que siempre ha sido muy directa en sus opiniones y posiciones sobre diferentes temas en medio de su característico rol en el mundo de la comedia, la sátira, entre otros.

Su manera de decir la verdad sin ningún tipo de filtros y de forma concreta la ha convertido en una mujer altamente influyente en el mundo del entretenimiento a nivel nacional, lo que ha llevado a que cada aparición que tenga en los diferentes medios de comunicación se convierta en noticia.

En esta oportunidad, la bogotana utilizó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y aprovechó para lanzar algunos comentarios que los internautas no dejaron pasar por alto.

Cuando comentaba una de sus acostumbradas y características reflexiones, Azcárate cambió su mood y se dirigió con absoluta seriedad a las personas que la estaban observando en directo, dejando unas declaraciones que dieron de qué hablar.

Alejandra Azcárate lanzó fuertes comentarios contra las personas hipócritas a través de sus redes sociales. / Imagen @laazcarateoficial

La comediante contó cómo es la manera en la que ella se refiere a ciertas personas que, quizás, no son de todos sus afectos en lo que fue un pequeño confesionario sobre diferentes temas pero centrado en la hipocresía.

Dentro de los varios comentarios que dejó, la presentadora contó cuáles son los “requisitos” para las personas de las cuales ella habla mal o no se refiere de la mejor manera.

“Yo hablo mal de la gente que a mí me cae mal y para que a mía alguien o algunos me caigan mal es porque tienen que haber tenido un comportamiento frente a mí o dio una mala y directa sensación frente a ellos”, sentenció.

Azcárate se mostró muy firme en lo que dijo, añadiendo que tiene muy claro su criterio para referirse a algún tema en específico: “Yo no repito lo que oigo, no baso mi opinión en criterios ajenos, tengo bastante bien formado el mío, así me equivoque”.

Además, fue muy crítica con las personas que tienden a juzgar a los demás, aclarando que ella no realiza este tipo de prácticas, aunque no le sea muy sencillo: “No actúo a manera de espejo, reflejando por la espalda una serie de cosas que no me pertenecen, porque en lo posible procuro no juzgar, aunque me cuesta mucho trabajo”.

“Y sí, hablo mal de quienes me caen mal, porque ¡me caen mal! Y eso no es fortuito ni es gratuito, porque desde mi puto de vista se lo merecen, es un lugar que se lo han labrado”, comentó la mujer de 45 años, claramente molesta.

Azcárate opinó sobre las personas que hablan mal de quienes no se caen bien, preguntándose si esto es una práctica que se convirtió en moda, dejando en duda además si hoy en día se puede confiar en alguien verdaderamente.

“Son las personas que, en teoría, decidimos por voluntad propia y bajo nuestro libre albedrío, tenerlas en el marco de nuestros entornos, creando vínculos de fraternidad, de camaradería, con tintes de cariño; incluso, de amor… Cuando yo veo esto y lo constato, me pregunto en silencio “¿Oigan, de verdad uno en quién puede confiar?”

“Los humanos somos una especie muy mal hecha. Gas”, concluyó.

Todo esto se da después de que la presentadora recibiera cientos de elogios tras un tierno mensaje que publicó con relación a su progenitora en medio de la celebración del Día de la Madre, el cual se celebró el pasado domingo 14 de mayo de 2023.

“Su coraje no conoce freno, su franqueza es amorosamente violenta, la dignidad para gestionar la adversidad es asombrosa, su elegancia es magnética, el sentido de justicia es vertical, su honorabilidad es estructurada y su generosidad traspasa todos los límites”, fueron algunas de las palabras que dedicó la modelo a su madre.