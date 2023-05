Marbelle se refirió a los feminicidios del fin de semana en Colombia: “Las mandan a dormir con el enemigo”

Al caso de Érica se suma el de Merly Cuadros, de 33 años de edad. La mujer fue asesinada por parte de su novio cuando ella se acercó la cárcel de Cómbita, en Boyacá, para hacerle una visita conyugal

La muerte violenta de mujeres en días recientes, en el país, ha generado una ola masiva de comentarios de indignación en contra de la justicia colombiana. La supuesta falta de acción por parte de las autoridades competentes y el aumento de ataques sistemáticos en contra de la población femenina del país han hecho que se cuestione el camino que debe seguirse para actuar en contra de este flagelo. Marbelle, cantante colombiana, aprovechó la coyuntura de los hechos recientes para expresar su preocupación al respecto.

“¿A ustedes les parece coherente que a un hombre que está condenado por feminicidio (2 víctimas), le permitan visitas conyugales? ¿Una caución es suficiente? Cuando el que te va a matar viene encima con un arma, ¿qué haces? ¿le tiras el papel de la caución? Las mujeres denuncian el maltrato y luego las mandan a la casa a dormir con el enemigo”, escribió la reconocida reina de la tecnocarrilera en sus redes sociales.

Es de recordar que, como se mencionó previamente, son varios casos los que han hecho que el tema del feminicidio sea abordado, con más fuerza, en los últimos días, en medio del debate público nacional. Uno de ellos tiene que ver con el asesinato de Érika Aponte, una mujer de 26 años de edad que fue víctima de su expareja y padre de su hijo. La joven fue atacada con un arma de fuego mientras se encontraba en el centro comercial Unicentro, en Bogotá. Los hechos se dieron el 14 de mayo.

De acuerdo con lo que se conoció después del crimen, la mujer ya había denunciado ante las autoridades que había sido víctima de violencia por parte de aquel hombre, identificado como Christian Rincón. Aquel 14 de mayo, el hombre entró a buscar a Érica a su lugar de trabajo, una reconocida pizzería. El sujeto la persuadió y la sacó de aquel local para, momentos después, arremeter en contra de la vida de la joven. Luego de dispararle a Érika, el hombre se disparó a sí mismo con el fin de quitarse la vida.

" ¿Una caución es suficiente?”, cuestionó la cantante a través de su cuenta de Twitter sobre los recientes actos violentos en contra de las mujeres que se han vivido en el país

“El día 7 de mayo, de 2023, siendo las 10:30 p.m., yo estaba realizando el cierre de donde trabajo y Cristian (sic) se presentó ahí a decirme que necesitaba verme, que me amaba y que quería estar conmigo”, dijo la mujer su testimonio. Me dijo que yo soy la mujer de él y que tengo que estar con él. Me fui al parqueadero y cuando iba a prender la moto él me dijo: ‘Espere un momento’. Y cogió un cable (de la moto) que había desconectado y lo volvió a conectar. Yo no me había dado cuenta y le pregunté que por qué hacía eso y me dijo que si no lo hacía yo me iba y no lo esperaba. Me dio mucho miedo. Me pudo haber desconectado los frenos”, se lee en una de las denuncias que puso la mujer previo al fatal ataque.

Al caso de Érica se suma el de Merly Cuadros, de 33 años de edad. La mujer fue asesinada por parte de su novio cuando ella se acercó la cárcel de Cómbita, en Boyacá, para hacerle una visita conyugal. La mujer era oriunda de Cali, Valle del Cauca. El feminicida, identificado como Efraín Sarmiento Cuero, se encontraba en prisión pagando una pena a causa de dos feminicidios.

“Ya tenía dos condenas por feminicidio, mató a Jacqueline Muñoz Ojeda, (novia) el 3 de noviembre de 2018 en un hotel del municipio de Policarpa (Nariño) y a Cristiana Mendoza Maya, a quien con salvajismo y sevicia le quitó la vida en 2017 en Cali”, detallaron fuentes judiciales sobre el caso.