Jhon Álex Castaño reveló que afronta problemas de salud: seguidores están preocupados

El pereirano Jhon Álex Castaño se ha convertido en uno de los más exitosos exponentes de la nueva ola de la música popular. Foto @jhonalexcastano/Instagram.

Conocido como el “Rey del Chupe”, el cantante pereirano Jhon Álex Castaño no pasa por estos días por su mejor momento. A sus 42 años, el hombre que hace parte de la nueva ola de la música popular en el país encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes no ocultaron su preocupación, al conocerse -de boca del propio cantante- su estado de salud.

El autor de éxitos como Déjala que se vaya, De bar en bar y Amigos con derechos, entre otros, contó que atraviesa por algunos quebrantos de salud, ante los interrogantes de por qué lucía más delgado; lo que llamó la atención de sus fans.

En el programa Día a Día de Caracol Televisión, Castaño confesó que, contrario a su remoquete, ya no ingiere alcohol en sus conciertos, por más de que sus temas representen toda una tentación para sus fans.

Castaño, que fue invitado a este espacio junto con su madre, Nancy Puentes, dijo que ha tenido que ponerle especial atención a una enfermedad que está afectado la glándula suprarrenal. Lo que lo llevó a someterse a un riguroso tratamiento, con el fin de evitar complicaciones.

Su motivación

Sería tan delicada la situación, que el risaraldense quiere controlar cualquier riesgo que podría llevarlo a sufrir de hipertensión o diabetes, pues su anhelo es disfrutar de su hijo: Juan Manuel, que a sus ocho años se ha convertido en la principal motivación para este cambio radical en su vida.

“Yo creo que esos son las consecuencias de la vida, de la locura, del trasnocho, de todo. Estuve un par de año con un problema de la glándula suprarrenal, pero gloria a Dios estoy muy juicioso con el tratamiento, y le he especificado a mis seguidores, que no era capaz de negar un guarilaque, que me ha tocado aprender a vivirlo”, reveló Castaño.

Aunque también reveló que de vez en cuando ha caído en la tentación, ha hecho un gran esfuerzo para conservar intacta su fuerza de voluntad y priorizar su salud por encima del disfrute. “Lo que debo es estar aliviado para tener toda esta familia bien”, recalcó el artista, quien se ha ganado un lugar en la industria musical.

Además de su exitosa carrera en la música popular, Jhon Álex Castaño ha incursionado en la culinaria, pues abrió su propio restaurante. Foto @jhonalexcastano/Instagram.

Incluso, la mujer que le dio la vida dijo sentirse orgullosa del cambio radical que ha dado en su vida, y que pueda seguir gozando del talento musical que le ha dado. Es tal la vitalidad que siente Castaño que ha sacado adelante un nuevo proyecto: el restaurante El Rey del Guiso, uno de los sitios de moda en la Perla del Otún.

Además de evitar la ingesta de bebidas embriagantes, otras de las recomendaciones que ha tenido que seguir al pie de la letra Castaño es la del ejercicio, lo cual se ha visto reflejado en su figura, pues se le ve más esbelto y atlético. Ya no se le ve en parrandas, sino dedicándole todo el tiempo que pueda a sus seres más queridos.

¿Qué es la glándula suprarrenal?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, la que combate esta enfermedad a nivel mundial, la importancia de estas pequeñas glándulas, que se ubican al lado de los riñones, radica en la producción de hormonas esteroideas, epinefrina y norepinefrina; las cuales ayudan a controlar los latidos del corazón, la presión arterial y otras funciones vitales del organismo.