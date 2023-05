Gustavo Petro fue objetivo militar de las AUC por orden del DAS, aseguró Salvatore Mancuso

El excomandante paramilitar pidió detallar, en audiencia reservada, los vínculos que según su versión tuvieron los paramilitares con Pastrana, Uribe y Horacio Serpa. JEP.

En audiencia con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el ex líder paramilitar Salvatore Mancuso dio a conocer que Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) trabajaban de la mano de instituciones estatales como la Policía, el Ejército y principalmente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el cual brindaba información de inteligencia a las AUC, grupo que incluso llegó a tener el control completo del DAS en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Norte de Santander, entre otros. Además, el ex cabecilla paramilitar dijo que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, el canciller Álvaro Leyva y la ex senadora Piedad Córdoba fueron objetivos militares de las autodefensas.

Salvatore Mancuso afirmó que desde el nivel central del DAS se definían los objetivos militares y que el entonces director de inteligencia, José Miguel Narváez, “insistió en Alirio Uribe, Piedad Córdoba y decía que haberla secuestrado y liberado era un error grave que habíamos cometido las AUC, porque había que asesinarla (...) el mismo canciller Álvaro Leyva, el presidente Gustavo Petro, fueron parte de los objetivos militares que nos entregaba José Miguel Narváez”, aseveró.

“Cuando la Fiscalía buscaba las fosas de las autodefensas y hacían operativos para capturar a miembros de las AUC, quien escondía y transportaba a los comandantes era el DAS, en los carros de la institución incluso con brazaletes o chalecos del DAS”, dijo Mancuso.

Durante las cuatro audiencias de Mancuso con la JEP, el ex cabecilla, dio explosivas declaraciones sobre la influencia de los grupos paramilitares en la política del país mencionando a ex presidentes como Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, a quienes señaló de haber recibido apoyo directo de las AUC en sus campañas presidenciales.

Además, a Uribe Vélez lo responsabilizó de haberle quitado el esquema de seguridad al alcalde de El Roble - Sucre, Eudaldo Díaz, quien le había dicho públicamente al entonces presidente que su vida corría peligro. Tras el retiro de la seguridad, Mancuso confirmó que las AUC procedieron a asesinar al alcalde.

‘El Mono’ Mancuso dio a conocer también que las Fuerzas Armadas de Colombia conocían los movimientos de las tropas de las AUC y evitaban presentarse en los territorios para darles libertad de movilidad a los subversivos. “El acceso a prendas era coordinado directamente en cada una de las Brigadas, porque las prendas que usábamos era del Ejército. Se conseguían uniformes, municiones, armamentos que compartíamos luego de los golpes positivos que se hacían contra la guerrilla”, agregó.

Comparecencia de Salvatore Mancuso en la JEP

Operaciones conjuntas con el DAS

Tal era la interacción entre las AUC y el DAS, que llegaron a realizar operaciones conjuntas, tal y como expresa Mancuso, haciendo referencia a una masacre perpetrada en Turbaco-Bolívar en la que participaron varios miembros del Departamento Administrativo de Seguridad en labores de inteligencia.

‘El Mono’ Mancuso habló de un operativo nuevamente entre el DAS y las AUC en Norte de Santander, con el entonces director del organismo de inteligencia Jorge Díaz, en la que se recuperaron unas bombas que había instalado la guerrilla, para luego utilizarlas en una visita que hizo el presidente Álvaro Uribe a la región.

“(El DAS) las instaló en un lugar como un atentado que le fuesen a hacer al presidente Uribe. No pude entender si era porque querían sacar provecho de que había hecho una excelente labor de inteligencia y operativa, para que Uribe no fuese atentado”, relató el ex líder paramilitar.

Durante su declaración, el cabecilla nacido en Montería - Córdoba hizo énfasis en que el DAS siempre estuvo a las disposiciones de las AUC y viceversa para ejecutar cualquier acción en pro de la ‘lucha’ que estaban librando en contra de las distintas guerrillas. Sin embargo, el mismo Mancuso reconoció que esta “incluyó a varias personas inocentes que nada tenían que ver con la guerra, que se señalaron y dábamos por cierto que hacían parte de aquel enemigo que decíamos combatir”.

En las cuatro audiencias de Salvatore Mancuso con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), también reveló que el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue sobre el actuar de las AUC con el fin de aportar a la verdad en la reconstrucción de la memoria sobre la guerra en Colombia.