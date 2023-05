La periodista Érika Zapata les respondió a quienes la critican por su físico en redes sociales: “Me tienen cansada”

Érika Zapata se cansó de las personas que criticas sus fotografías y hasta su forma de vestir por redes sociales. / Imagen @erika_zava

Érika Zapata se ha convertido en una de las reporteras insignia de Noticias Caracol. La antioqueña, además de ser tendencia en las redes sociales por el uso de algunas palabras (coloquiales como las llama ella), también es reconocida por el talento con el que cubre cada hecho noticioso que ocurre en el departamento de Antioquia.

La comunicadora ha sido una de las figuras públicas que más ha tenido cabida en las redes sociales, pero no por gusto propio o por algo positivo que los mismos internautas exalten, sino por distintas críticas a su forma de hablar. Como bien la misma periodista lo ha manifestado, viene de una familia humilde, con costumbres y maneras de hablar coloquiales.

Sin embargo, a la periodista antioqueña también le apuntan por su aspecto físico y por la manera en la que sale en algunas de sus fotografías. Constantemente, varios haters le manifiestan sobre todo por su cuenta de Twitter, cómo se ve al usar X o Y filtro o si por lo contrario usa o no alguna prenda de vestir.

“Me tiene cansada que cada vez que subo una foto peinada y arreglada me dicen que mucho filtro. Creen que todo lo del pobre es robado. Yo no les juzgo nada. Me han hecho sentir remal”, escribió Zapata evidentemente disgustada porque al parecer muchos internautas se toman el tiempo suficiente para criticar varios aspectos de su vida.

De inmediato muchas fueron las reacciones al tuit de la periodista. Allí, varios de sus seguidores le manifestaron apoyo y la llenaron ahora sí de varios comentarios positivos en los que le hicieron saber que no debía hacerle caso a esas personas malintencionadas que se esconden detrás de un teclado para atacar y destruir.

“Piensa en todo lo que has logrado hasta ahora, y lo hiciste sin importar, conocer o tener en cuenta la opinión de los que ahora, sin conocerte,te critican”; “Ánimo Erika. Tu eres un ser humano maravilloso ❤️”; “No pares bolas. La única persona que necesita saber que estás bien, eres tú. El resto valemos 🥚”; “Y si tienen filtro q? Q no las miren y ya. La gente es envidiosa q pereza.”; “Reina , cada quien es libre de subir el contenido que le guste, con filtro,sin filtro, eso es personal”, escribieron algunos seguidores.

Érika Zapata, quien además de ser una de las periodistas revelación del Canal Caracol, es una profesional que le sirve a muchas personas como inspiración y motivación. Siendo de origen humilde, como ella misma lo manifestó, la antioqueña es el claro reflejo de lo que se puede conseguir con trabajo, esfuerzo, dedicación y perseverancia.

Érika Zapata denunció que han intentado robarla 10 veces

Érika Zapata se ha convertido en una de las periodistas más populares de Noticias Caracol, entre otras cosas, por una particular manera de presentar las notas que ha llamado la atención entre los televidentes. Sin embargo, esta fama ha empezado a pasarle factura y así lo informó el 17 de abril de 2023.

Por medio de una publicación que compartió en su cuenta de Twitter, la antioqueña le contó a su comunidad de seguidores que son decenas de veces las que han intentado robarla en lo corrido del mes. De igual manera, se mostró “triste” porque advirtió que antes de ser reconocida entre el público, podía recorrer Medellín y el resto de Antioquia sin problema, lo cual ha cambiado desde su llegada al Canal Caracol.

“Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal”, escribió la presentadora.