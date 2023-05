El emotivo mensaje de Karol G a video de Shakira con sus hijos

La cantante colombiana Karol G compartió un emotivo mensaje para Shakira y sus hijos luego del lanzamiento de su más reciente canción Acróstico. Crédito: shakira / Instagram

Desde que Karol G y Shakira lanzaron su colaboración ‘TQG’ no han dejado de evidenciar muestras de cariño en las redes sociales y en cada evento en el que se encuentran. La idea de la canción entre las colombianas surgió de Karol cuando supo por lo que la barranquillera estaba atravesando en su vida personal por la traición que sufrió por parte de su expareja Gerard Piqué, por lo que le envió la letra que había compuesto en el pasado y la invitó a participar en la canción.

Te puede interesar: El aporte de Milan, hijo de Shakira, a la nueva canción de la colombiana

Por eso, no es de extrañar que si Karol G estuvo en ese momento difícil de la barranquillera, también esté en el renacer de Shakira y su familia en su nueva vida en Miami. Así se evidenció en un comentario en el que dejó plasmado un emotivo mensaje para su compañera de grabación.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Shakira se sinceró con sus seguidores y compartió un mensaje directo desde su corazón para sus dos hijos Milan y Sasha a los que inspiró para que sigan realizando sus sueños, pues han comenzado a mostrar la pasión y el sentimiento que llevan por la música. También comentó que se siente plena como mamá al ver como sus hijos comienzan a abrir sus alas y a realizar sus sueños.

Te puede interesar: Carolina Cruz no pudo aguantar la emoción tras ver el video de ‘Acróstico’, el nuevo éxito de Shakira

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá ❤️”.

Fue en esa publicación que Karol dejó un mensaje en el que confirmó lo que dijo Shakira y aseguró que “no hay nada más lindo que sentir de verdad”, comentario que fue acompañado con un emoji de curita y otro de corazón con vendas.

Te puede interesar: Shakira confiesa que sus hijos la han salvado del dolor y la completan

Pero el de Karol G no fue el único comentario en el que se vio el apoyo a Shakira, pues otras celebridades también dejaron sus palabras para la colombiana y sus hijos, que nunca ocultaron el complejo momento que vivieron por la traición del empresario español.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Georgina Rodríguez, la esposa del delantero portugués Cristiano Ronaldo, que escribió “Maravillosos ❤️❤️❤️”, también la actriz y presentadora colombiana Carmen Villalobos comentó “😍😍😍😍😍🤤🤤🤤🤤 me muero de amorrrrr y emoción!”.

La también actriz Katherine Porto aseguró que el mensaje que compartió Shakira lo sintió en lo más profundo de su ser y agregó que, “se movió todo mi corazón! ❤️❤️”, y uno de los comentarios que dejó ver la sensación que Shakira ha dejado en los últimos meses con sus cambios positivos lo evidenció la cantante colombiana Juliana Velásquez que anotó “mi Shakira favorita, is back! ♥️”.

La dedicatoria a Piqué

En la letra de la canción, Shakira también tuvo un momento para recordar a su expareja Gerard Piqué, pues, aunque no es oficial, uno de los versos de la canción habla directamente de arreglar las cosas y poner la otra mejilla, inclusive, la letra dice que se rompió un solo plato, no toda la vajilla.

“Y aunque la vida me tratara así, se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios, si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran, hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas”.