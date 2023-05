División en la Alianza Verde tras elegir a Carlos Amaya como uno de sus codirectores: “Pésima decisión”

Carlos Amaya fue designado como copresidente del Verde pero a algunos militantes no les gustó. (Colprensa-Sergio Acero)

Siguen los enroques y no precisamente en el Gobierno nacional pero sí en uno de los partidos que los secundan: la Alianza Verde. Luego de que Carlos Ramón González fue designado como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la colectividad tiene a sus dos nuevos codirectores: Carlos Amaya y Rodrigo Romero.

Te puede interesar: Invasión de ratas en Bogotá: la concejal Lucía Bastidas denunció las 15 zonas más críticas, y asegura que el problema se incrementa

La decisión se tomó el lunes 15 de mayo cuando se celebró la asamblea general del partido a la que asistió toda la bancada del Verde en Senado y Cámara, así como militantes de todo el país. Dentro de los acuerdos se estableció, entonces, que el exgobernador de Boyacá y el excongresista santandereano encabezarán a esa colectividad alternativa de cara a las elecciones regionales que se avecinan.

La Alianza Verde, uno de los partidos de la coalición de Petro, tiene nueva junta directiva. Colprensa.

Aunque la designación de Rodrigo Romero como cabeza de esa colectividad se asumía desde hace semanas debido a su experiencia política y sus cercanías con el hoy nuevo coequipero del Gobierno, los militantes no contaban con que Amaya, que sonaba para candidato a la Alcaldía de Bogotá, recibiera el espaldarazo de esa casa política progresista.

“Estoy muy feliz. Hace más de un año, en reunión con las bases verdes que nos acompañaron en la consulta presidencial, por unanimidad y con mucha alegría sugirieron la posibilidad de que yo pudiera llegar a la copresidencia del partido en representación de este gran sector. Lo que era una propuesta es una realidad”, aseguró Amaya, muy emocionado, tras su nuevo cargo.

Carlos Amaya designado copresidente del Verde

Sin embargo, aunque su llegada como dirigente del Verde lo compartirá con Romero, la colectividad del girasol también tomó otras decisiones frente a su junta directiva. Estos dos personajes se sumarán a Antonio Navarro Wolff y Antanas Mockus en el liderazgo de la Alianza Verde; además, próximamente, elegirán a una mujer para que también haga parte del equipo que los liderará.

“La nueva copresidencia colegiada del Verde será un cuarteto, con miras a convertirse en quíntuples, con la elección de un copresidente mujer; nombre que será discutido y votado en la próxima Dirección Nacional”, informó el partido en un comunicado.

Las reacciones

Aunque Carlos Amaya aseguró, con bombo y platilllo que su elección fue por unanimidad, otra cosa se reflejó tras la designación. Varios militantes verdes aseguraron que la candidatura del exmandatario departamental por Bogotá no era viable porque buena parte de los integrantes de esa colectividad no lo apoyaban. De hecho, figuras como el concejal Diego Cancino cuestionaron con vehemencia la llegada de Amaya a la codirección del Verde.

Te puede interesar: Condenar el pronunciamiento de un golpe de Estado, hecho frente al cual llamaron la atención varios pre y candidatos a la Alcaldía de Bogotá

“Es infame, a él lo he denunciado con evidencia y no ha podido tumbar, ni siquiera ante jueces, nuestras denuncias. Para las próximas elecciones me quedan pocas garantías, pero daré la lucha”, aseguró el cabildante capitalino quien hizo serias acusaciones, otra vez, contra su copartidario.

“Obviamente, Amaya hará hasta lo imposible por sacarme del camino y callarme. Seguiré coherente”, dijo.

Concejales cuestionan la designación de Carlos Amaya como copresidente del Partido Verde

Los enfrentamientos entre Cancino y Amaya son de vieja monta. El concejal denunció, hace unas semanas, que el también exprecandidato presidencial tuvo algunos líos de corrupción cuando dirigió a Boyacá e, inclusive, solicitó a varios órganos de control que tomaran cartas en el asunto. El exmandatario aseguró que no le paraba bolas a esos cuestionamientos.

Te puede interesar: Vía Medellín e Hidroituango permanece cerrada por un deslizamiento de tierra

Otra que también criticó esa designación fue la concejala Lucía Bastidas, quien le pidió al Ministerio Público aclarar las indagaciones contra Amaya: “La mermelada da frutos. Ojalá aclaren las investigaciones que tiene en Procuraduría. Pésima decisión”, criticó la precandidata a la alcaldía capitalina.

Concejales cuestionan la designación de Carlos Amaya como copresidente del Partido Verde

Pese a esa renuencia, otros congresistas del partido como el representante Wilmer Leal no dudaron en manifestar su alegría por la llegada de Amaya y Romero a esa dignidad.