Datos que, quizás, pasó por alto en la nueva canción de Shakira: “Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan…”

Shakira lanzó el video oficial de “Acróstico” con la participación de Milan y Sasha

Sin lugar a duda, la nueva canción que presentó Shakira y cuya versión oficial se entregó el 14 de mayo, día en el que gran parte de sus seguidores festejaban el Día de la Madre, causó revuelo en redes sociales. En esta ocasión, la sorpresa fue la aparición de Milan y Sasha Piqué, hijos de la artista con el exfutbolista catalán Gerard Piqué.

Sentados frente al piano, dando muestras del talento que le heredaron a su madre y con una voz que muy probablemente en el futuro dará de que hablar, son apenas la punta del iceberg que mostró la cantante con Acróstico. Sin embargo, hay detalles que no pasaron por alto quienes estudiaron el video, como las cajas de la mudanza o los juguetes de los niños.

El orgullo de Shakria al ver que sus dos hijos pueden presumir el talento que heredaron de la cantante se pudo ver en el video de "Acróstico". Captura de pantalla YouTube

El primero y el más importante de todos, esta fue la primera vez en el que la colombiana incorporó a los niños en sus videos musicales, así como en la interpretación de la canción. Fue ella misma quien confirmó que Milan y Sasha han compuesto canciones a lo largo del año y que eso la llena de orgullo, ya que han pasado horas sentados frente al instrumento musical y se encargaron de esta melodía.

“Sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy… Viniste a completar lo que soy”.

Shakira, Milan y Sasha terminan el ciclo de "Acróstico" con un emotivo abrazo. (captura video)

Esta canción, que tiene a más de un fanático de la intérprete de éxitos como Waka Waka, Me enamoré y Rabiosa, plasmó lo difícil que fue para ella que sus hijos la vieran llorar por las traiciones que cometió el español y es allí, en un fragmento de la canción en el que dice que “las cosas no son siempre como las soñamos… A veces corremos, pero no llegamos”.

“Si las cosas se dañan, no se botan, se reparan… Los problemas se afrontan y se encaran”: lo que en un principio se creyó no tendría un solo tinte de indirecta en contra del excampeón del mundo, no fue así. Con esta frase, Shakira dejó claro que fue su ex quien la expulsó de la casa de Barcelona, sin mediar palabra, tanto a la artista como a sus hijos para poder ingresar con Clara Chía.

Casco de béisbol, guante y pelota, antes de ser empacados durante la mudanza de la colombiana desde Barcelona hacia Miami. Captura de pantalla YouTube.

Otras de las escenas con las que la barranquillera logró que a más de uno “se le aguara el ojo”, por mencionar algunas, son las fotos con sus hijos cuando apenas tenían unos meses de nacidos, en la que los abraza y les plasma un beso en sus mejillas para demostrar el amor que siente por Milan y Sasha.

El mensaje de amor hacia Milan, el mayor y quien despertó el interés de la colombiana por trabajar con Bizarrap.

Shakira presentó el video oficial de Acróstico, con el que dejó varios mensajes a lo largo de las imágenes que allí presentó junto a sus hijos. Captura de YouTube.

Cortina abajo, la función terminó, así se despidió oficialmente Shakira de su casa en Barcelona. (captura video)

Cierra este análisis, al igual que lo plasmó en el video cuando bajan las cortinas de la casa en Esplugas de Llobregat, los diferentes planos del video en los que se ven las manos de la artista recogiendo los juguetes de sus hijos, el guante de béisbol y el casco, así como empacando la ropa en las maletas, para dejar la vida que por más de 12 años compartió junto a Piqué y dar un salto a Miami, donde fue recibida por sus amigos, que son como su familia.

“Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti… Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla. Y aunque no sé pone la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios…”.