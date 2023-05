Carolina Cruz no pudo aguantar la emoción tras ver el video de ‘Acróstico’, el nuevo éxito de Shakira

La presentadora Carolina Cruz no evitó sentirse emocionada por el más reciente éxito de la cantante barranquillera Shakira y así lo compartió en redes sociales. Fotos: @CaracolTV - @Shakira/ Instagram.

Éxito tras éxito, la cantante colombiana Shakira ocupa nuevamente los primeros lugares de las listas musicales del planeta, tras el más reciente lanzamiento, Acróstico, que a propósito de la celebración del Día de la Madre dedicó a sus dos hijos: Milan y Sasha, fruto de su relación con el exfutbolista español Gerard Piqué.

Shakira, que está empeñada en empezar una nueva vida, tras radicarse en Miami (Estados Unidos), conmovió a las mamás de todo el mundo, con una sentida letra en la que revalida el amor hacia sus pequeños, que como ella han sufrido la mediática separación con el exjugador, luego de 12 años de relación; y de que se conociera a su nueva pareja, Clara Chía Martí.

A través de las redes sociales, el tema se hizo rápidamente viral. Y este lunes 15 de mayo se reveló el video oficial de la canción, en la que -como era de esperarse- los principales protagonistas son sus hijos, quienes aparecen al lado de Shakira tocando el piano y mostrando sus dotes artísticas, pues ambos fueron partícipes en la composición de este tema.

Todo esto mientras una secuencia de imágenes van marcando la pauta, como en las que se ven cajas de trasteo detrás de los protagonistas de este clip, que permiten inferir el momento por el que atraviesa la artista barranquillera.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”, compartió la cantante con sus más de 86 millones de seguidores en Instagram.

Carolina Cruz, orgullosa de Shakira

Tal parece que el mensaje implícito en esta canción le llegó directo al corazón a la presentadora del magacín ‘Día a Día’, de Caracol Televisión, que en sus redes sociales compartió un fragmento de esta emotiva canción con todos sus fans, y en la que recuerda a sus hijos.

“Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo, la sonrisa tuya es mi debilidad, quererte”, se escucha en el pedazo del video publicado por Cruz, en el que también se emociona por los hijos de Shakira y su gran talento; pero ante todo, la fortaleza que han tenido para sobrellevar la separación de la cantante con el deportista.

La presentadora Carolina Cruz compartió un emotivo fragmento del nuevo éxito de Shakira, Acróstico. Foto @carocruzosorio/Instragram.

“Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla”, fue otro de los apartes de este video, que en la plataforma de YouTube, donde fue publicado hace ocho horas, ya acumula 4,5 millones de reproducciones; en el primer tema de los últimos cuatro sencillos en los que no se refiere de manera directa a Piqué, ni a lo que habría sido su infidelidad.

A diferencia de lo que ocurrió en los éxitos de Te Felicito, al lado de Rauw Alejandro; Monotonía, junto con el cantante Ozuna, y la famosa Music Sessions 53, que grabó con la producción del argentino Bizarrap, todas teniendo como tema central su tormentoso final con el exjugador del Fútbol Club Barcelona de España; en una ruptura que se confirmó en junio del 2022 y que la llevó a desahogarse con su talento.