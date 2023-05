Ángela Patricia Janiot elogió a Shakira por canción con sus hijos Milan y Sasha: “Nos da muestras de cómo funciona el duelo”

Shakira no ha parado de ser tema diario de conversación desde que se confirmó su ruptura sentimental con Gerard Piqué a mediados de 2022. Sobre los motivos de su separación, se ha especulado infidelidad de parte del exfutbolista español. Ninguno de los dos lo ha confirmado directamente, pero entre indirecta e indirecta viene pareciera ser que así fue.

Te puede interesar: La oscuridad que rondaría la relación que sostienen Gerard Piqué y Clara Chía

En lo corrido de este tiempo, la cantante colombiana ha lanzado varias canciones dedicadas a su expareja, incluida la explícita ‘Music Sessions #53′ con Bizarrap. Sin embargo, el 11 de mayo sacó al mercado un nuevo sencillo titulado ‘Acróstico’, que fue compartido con un Lyric Video. Pero el boom mediático vino un par de días después con el lanzamiento del video oficial en el que participan los dos hijos de la cantante y el exfutbolista: Milan (10 años) y Sasha (8 años). De hecho, los dos pequeños también hicieron su debut como cantantes interpretando algunas de las estrofas del tema.

Las reacciones fueron mundiales e innumerables. Hasta la periodista Ángela Patricia Janiot quiso compartir su opinión vía Twitter: “Shakira nos da muestras de cómo funciona el duelo tras una ruptura sentimental. Su última canción habla del amor que sirve de anestesia al dolor, con sus hijos como protagonistas. Los niños han estado en boca de medio mundo, así que ella los coloca en pantalla, pero con un mensaje de sanación”.

Ángela Patricia Janiot elogió a Shakira por canción con sus hijos Milan y Sasha: “Nos da muestras de cómo funciona el duelo”

Y es que la canción dice cosas como: “Me enseñaste que el amor no es una estafa y que, cuando es real, no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar. Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad, quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy”.

Lejos de sus más recientes temas dedicados a Piqué, para esta ocasión Shakira se enfocó en cantarle a sus hijos y dedicarles esta canción. Sobre la participación de los pequeños en el tema, la cantante colombiana publicó en su cuenta de Instagram:

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”.

Después de estar radicados en Barcelona, tras su separación Shakira junto a sus hijos tomaron rumbo hacia Miami, Estados Unidos. Entre las canciones que le dedicó a Gerard Piqué figuran en su orden cronológico: ‘Te Felicito’ (con Rauw Alejandro), ‘Monotonía’ (con Ozuna), la ‘Music Sessions #53′ (con Bizarrap) y ‘TQG’ (con Karol G). Todas han sido colaboraciones. ‘Acróstico’, además de tener esta versión con sus hijos, también tiene una como solista.

Te puede interesar: Reviven fotos del primer encuentro entre Piqué y Hamilton, el nuevo amigo de Shakira

Las reacciones de cariño hacia el tema no se han hecho esperar, celebridades como, Xilena Aycardi, escribieron: “¡Insuperable la conexión de madre a hijos y de hijos a madre! Espectacular este equipazo”, la actriz Carmen Villalobos tampoco se quedó atrás: “¡Me muero de amor y emoción!”, tampoco faltó Maleja Restrepo: “No quería empezar la semana llorando, pero ante esto es imposible. Qué belleza”, entre otros.