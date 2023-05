Nayib Bukele reaccionó a encuesta que reveló que el 55% de los colombianos quisieran un presidente como él

El presidente salvadoreño compartió su punto de vista sobre el porcentaje de colombianos que les gustaría para presidente del país. REUTERS/José Cabezas

La llegada de Nayib Bukele a la presidencia de El Salvador en 2019 marcó un antes y un después para el país centroamericano, pues por sus políticas anti bandas criminales logró reducir la violencia y la inseguridad. También, ha mostrado una mano dura con los criminales por lo que ha llamado la atención de otros países que ven en su mandato un ejemplo a seguir. Ese también sería el caso de Colombia, pues según la última encuesta Datexco para el medio W Radio, el 55% de las personas encuestadas les gustaría un presidente como Nayib Bukele para Colombia.

Por eso, a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter @nayibbukele, el presidente salvadoreño dejó ver su postura sobre las cifras que reveló la encuesta compartiendo un trino de la cuenta DATAWORLD, en la que agregó que el porcentaje de encuestados que desaprueban la gestión de Gustavo Petro.

El presidente salvadoreño compartió su punto de vista sobre el porcentaje de colombianos que les gustaría para presidente del país. Crédito: @nayibbukele / Twitter

De acuerdo con la encuesta, a la pregunta ¿le gustaría para Colombia, un presidente como el presidente de El Salvador, Nayib Bukele?, el 55% de los encuestados respondieron que sí, mientras que el 26% aseguró que no, el 13% contestó que no sabe y el 6% que no responde.

En cuanto a los resultados por regiones de Colombia, la Región Oriental tuvo el mayor número de encuestados a los que les gustaría un presidente como Nayib Bukele para Colombia, pues el 66% de las personas respondieron afirmativamente, seguido por la Región Central con el 60%, Bogotá con el 54%, la Región pacífica con el 50% y la Región Caribe con 48%.

En cuanto a las personas que no ven en Colombia como presidente a una persona con el perfil del primer mandatario de El Salvador, el 32% estuvo en Bogotá, el 29% en la Región pacífica, el 23% en la Región Central, el 21% en la Región Caribe y el 19% en la Región Oriental.

Pero, esa no fue la única pregunta en la que apareció el presidente salvadoreño en la encuesta, pues Datexco también buscó determinar la cantidad de personas que estaban de acuerdo con la construcción de la cárcel de máxima seguridad para miembros de las pandillas que Bukele inauguró a finales de febrero de 2023 trasladando a dos mil pandilleros.

Por eso, una de las preguntas fue, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la mega cárcel que construyó el presidente Nayib Bukele de El Salvador?, a lo que el 67% de las personas respondió estar de acuerdo, mientras que el 17% aseguró estar en desacuerdo con el complejo carcelario.

La encuesta también discriminó la respuesta por regiones, donde la región Central fue la que registró un mayor número de encuestados que aprobaron la construcción de la cárcel, pues el 73% contestó afirmativamente, seguidos por la Región Oriental y Bogotá con un 70%, la Región Caribe con 58%, y por último, la Región Pacífica con 55%.

En cuanto a las personas que aseguraron estar en desacuerdo, la Región Pacífica tuvo el mayor porcentaje con 20 puntos, seguido por Bogotá con 19%, la Región Oriental con 17%, la Región Caribe con 16% y la Región Central con 12%.

La vicepresidenta Francia Márquez también hizo parte de la encuesta, pues a las personas se les preguntó si estaban o no de acuerdo con su viaje a varios países africanos, en donde el 58% mostró su desacuerdo con el viaje, mientras que el 29% aprobó la gira de Márquez por África.

Datexto confirmó que la información fue recopilada entre el 10 y el 12 de mayo de 2023, en donde 700 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años, respondieron la encuesta telefónica.