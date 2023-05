Mauricio “Chicho” Serna echó la leña al fuego tras la victoria de River Plate en el Superclásico ante Boca Junios

(@mchichoserna)

Una semana después del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en el que la Banda Cruzada se impuso sobre la hora con un tanto de desde los 12 pasos del delantero colombiano Miguel Ángel Borja, siguen las repercusiones de lado y lado teniendo en cuenta que dicho encuentro terminó con los ánimos caldeados.

Te puede interesar: Sebastián Villa confesó que no la pasó bien tras los cánticos en el Monumental

El juego se vio empañado por la gresca entre los futbolistas, luego de la anotación desde el punto blanco del penal de Miguel Ángel Borja. En las imágenes se puede observar la manera en que Agustín Palavecino le cantó el gol a Nicolás Figal, lo que desencadenó en el enojo de Chiquito Romero que fue a reclamarle al ex Deportivo Cali.

Por estos incidentes en el campo de juego vieron el cartón rojo Agustín Palavecino; mientras que Boca Juniors fue el más perjudicado, pues terminó el partido con ocho jugadores, tras las expulsiones de Miguel Ángel Merentiel, Ezequiel Fernández y Nicolás Valentini.

Te puede interesar: Miguel Ángel Borja causa furor con camiseta con mensaje religioso: ya se vende en Internet

Recientemente, el exjugador colombiano y actual miembro del Consejo de Fútbol precedido por Juan Román Riquelme, Mauricio Chicho Serna dio dejó sus sensaciones durante una charla con el programa Boca de Selección por AM Del Plata.

“Me da risa… Me quedó risa de ese partido, pero reconfirmo lo que yo, Chicho Serna, vengo pensando hace mucho… No sé si la solución es hablar, pero si esa jugada es en la otra área ni la miran, ni la pitan (…) cansando de ser siempre los boludos”.

Y agregó: “Primera vez que veo en la historia del fútbol que el árbitro le dice ‘una, dos y tres… Siga jugando’; a mí me decían una, dos y tres y era amarilla, fue toda la vida así, ahora parece que cambió el reglamento (…) no sé si hay una mano rara, si lo supiera lo hubiera denunciado, hay cosas que son evidentes que no nos gustan”.

Te puede interesar: Entrenador de Boca Juniors de Cali se habría ido a los puños con uno de sus arqueros y denunció amaño de partidos en el torneo

Por su parte, el jugador de River, Pablo Solari que fue al que le cometieron la falta dentro del área se refirió a la infracción que definió el Superclásico argentino ante el Xeneize en diálogo con la cadena TyC Sports.

“Para mí fue penal, queda evidenciado en las reacciones que tienen los jugadores de Boca. Cuando pasa esa jugada, Sández se agarra la remera y otros se agarraron la cabeza. Queda evidenciado que obviamente fue penal y lo vieron hasta ellos (…) obvio fue contacto, es penal. Él no me ve, yo vengo desde atrás, él nunca toca la pelota tampoco. Así que no hay mucha que dar”.

El Chiquito Romero fue el primero en pronunciarse sobre la polémica jugada en el Monumental de River:

“La jugada del penal fue muy dudosa. Le pregunté al árbitro y me dijo que fue un claro penal. Le digo, ‘tenés el VAR, podés consultar’. En ningún momento lo consultó y se quedó con lo que él vio. Viendo la jugada, no fue un penal cobrable. Hubo un mínimo roce y no debería haberse cobrado nunca. Lo raro de esto es que el VAR no haya llamado. No es que fue una jugada en la que al jugador de River le hayan volado la pierna. Voy y le pregunto y me dice ‘me toca’. Y se toca la canillera. Eso no es penal. Nos vamos con mucha bronca”.

Actualmente, River Plate es el líder de la Liga Profesional Argentina escoltado por San Lorenzo de Almagro, mientras que Boca Juniors cumple una discreta campaña en la decimosegunda posición.