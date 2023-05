Icfes amplió el plazo para inscripciones a la prueba Saber 11 calendario A

No estudie un día antes: lo único que logrará es ponerse más nervioso y tenso.

Comer ligero: un día antes del examen, evite comer alimentos pesados y que puedan provocar algún malestar. Necesita oxigenar en su cerebro por lo cual su estómago no debe estar lleno.

Responda seguro: resuelva las preguntas si está totalmente seguro de la ella. De no ser así, evitar perder puntos por elegir la respuesta equivocada.

Priorice: lo ideal es resolver las preguntas más fáciles, así no perderá tiempo. Luego puede comenzar con las más complicadas.

Señale: si no responde alguna pregunta enciérrela en un círculo y pase a la siguiente. De esta manera la podrá identificar rápidamente al final, para resolverla.

No se rinda: si no sabe algunas respuestas, tranquilo no se acaba el mundo. Continúe con las siguientes, verá que poco a poco irá completando el examen. Estudió mucho, confíe en tus conocimientos.