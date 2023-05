Petro aseguró que la hoja de coca “no mata” y que se debe sustituir la economía ilícita

El presidente Gustavo Petro estuvo en una reunión con cocaleros del litoral Pacífico en Olaya Herrera, Nariño. Foto Presidencia

El presidente Gustavo Petro reiteró nuevamente su postura sobre la guerra contra las drogas al asegurar que ha fracasado y se deben buscar alternativas para acabar con las llamadas “economías ilícitas” sin afectar el trabajo de los cultivadores, con quienes se reunió en Olaya Herrera, Nariño.

Durante el encuentro de organizaciones campesinas y étnicas de territorios con presencia de coca en el litoral Pacífico y Piedemonte Costero, el mandatario aseguró que es necesario encontrar las maneras para sustituir la hoja de coca por otros productos que generen ganancias al sector.

Petro también volvió a llamar a los presidentes de otros países afectados por el narcotráfico a discutir las políticas para combatir el narcotráfico y apoyar a los campesinos con soluciones de crédito, acompañamiento del estado y la tecnología para que generen más ganancias que con las “economías ilícitas”.

“La mata no mata”

Uno de los temas que tocó el presidente Gustavo Petro durante el encuentro con el sector cocalero fue la demonización de la hoja de coca, la cual ha defendido el mandatario por sus fines medicinales pero cuyos cultivos ilícitos han crecido por la falta de un programa de sustitución efectivo: “Indudablemente se ha señalado con acierto que no se trata de sustituir una mata a la que decían que mataba”.

Según el jefe de Estado, el problema no está en la planta sino en su producción y venta para el crecimiento del narcotráfico: “La mata no mata, es el mercado el que mata, por otra mata. No es tan simple el problema. Ustedes nos enseñan que hay que sustituir una economía por otra economía”.

El mandatario dio su discurso en el encuentro con campesinos cocaleros del Pacífico en Olaya Herrera, Nariño.

Sin embargo, Petro dejó claro que no se puede sustituir el cultivo de coca por otro producto que no genere las mismas o más ganancias que el narcotráfico: “Poco hacemos si a la mata de hoja de coca se le reemplaza por una mata de maíz, si no hay un comprador, si no hay una transformación industrial, si no hay medios de transporte, si no hay un mercado que compre el maíz”.

“Aquí hemos dicho que queremos primero asociatividades, porque esto no se puede hacer de manera individual. Segundo, que cualquiera que sea la alternativa de sustitución, si no hay ayuda del Estado, si no hay crédito barato, si no hay acompañamiento tecnológico, no se le podrá competir a la coca”, dijo.

La discusión de la ilegalidad

Gustavo Petro ha sido un fiel defensor de la idea que se deben modificar las políticas y normativas para combatir el narcotráfico, asegurando que las utilidades de la cocaína “están en directa proporción con la ilicitud que las leyes de otros países y las nuestras le ponen a ese tipo de productos. No voy aquí a hablar de cómo quitar esa ilicitud a escala mundial, es una discusión que avanza, que es lenta”.

Sobre eso, el mandatario explicó durante el encuentro con los campesinos cocaleros que lidera una iniciativa para que otros países en el continente revelen los resultados de la lucha contra las drogas, de la cual dijo que “el balance en números es desastroso, es una hecatombe”.

“Hemos convocado a todos los presidentes de América Latina para evaluar el impacto de lo que se ha llamado desde hace 50 años la política de guerra contra las drogas que nació en el gobierno de Nixon, en Estados Unidos, y se irradió al conjunto del continente”, afirmó Petro.

El presidente habló acerca de los resultados que ha dejado la guerra contra las drogas en el continente.

Otro punto que tocó el mandatario fue que “los estudios dicen que en América Latina han muerto en virtud de los conflictos que trae la economía ilícita 1 millón de latinoamericanos, la mayoría de ellos colombianos y colombianas humildes”.