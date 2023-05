Medidas legales contra responsables por deforestación en el país, anunció Ministerio de Ambiente

La deforestación no solo altera los microclimas, sino que el cambio de uso del suelo del bosque hacia uso agrícola o para desarrollar infraestructura. (Andina)

Con comunicado en mano, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible anunció la misión que persigue para contrarrestar la deforestación en el territorio nacional a partir de una alianza estratégica que de la mano de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) junto con la Fiscalía General de la Nación, le apuesta a judicializar a quienes arremetan contra las zonas verdes del país.

El anuncio lo dio a conocer la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, el 12 de mayo de 2023 tras la XI sesión del Consejo Nacional de Lucha Contra la Deforestación y otros crímenes ambientales (Conaldef).

De acuerdo con su pronunciamiento, se creará un grupo de análisis estratégico a través del cual se puedan combatir los delitos ambientales que se desarrollen en Colombia. Esto, según la ministra: “... permitirá fortalecer las acciones de investigación, identificación, determinación y judicialización de redes ilegales causantes de la deforestación”.

La decisión se toma luego del encuentro donde, sostuvo, el tema central fue la implementación de estrategias contra la deforestación a partir de la investigación criminal y las medidas para llegar a los responsables, que fueron denominados por la ministra como los “Terratenientes fantasma” y “Acaparadores de tierras”.

Muhamad también aprovechó para anunciar las acciones que se han puesto en marcha en el territorio colombiano como parte de este proceso. Ejemplo de ello, señala, son los acuerdos sociales logrados con las comunidades, así como también el componente de fortalecimiento de investigación criminal, el cual complementa la estrategia para contener la deforestación.

“Hemos conseguido recursos para fortalecer la investigación criminal en delitos ambientales y esperamos luego de esta alianza avanzar en este pilar importantísimo, sin el cual, a pesar de nuestro trabajo territorial, de nuestro trabajo con las comunidades y de nuestro trabajo social no sería suficiente llegar a esos determinantes de la deforestación”, informó la ministra.

Según informó el Ministerio de Ambiente, datos entregados por la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional han permitido conocer que en lo que va corrido del 2023 se ha logrado la captura de 1.561 personas a quienes se les imputaron delitos ambientales.

En ello, las autoridades también señalaron que se han incautado al menos 13.492 metros cúbicos de madera legal en el desarrollo de 54 operativos para la protección del medioambiente.

Ministra de Ambiente señala la importancia de unir esfuerzos para enfrentar el Fenómeno de El Niño

Durante los primeros días de mayo de 2023, la ministra, Susana Muhamad, también participó en la Mesa Directiva del Foro de Ministros y Ministras de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe que se desarrolló en Costa Rica, desde allí hizo una invitación a sus homólogos de la región para unir esfuerzos.

En su pronunciamiento propuso la creación de una red de emergencia activa que opere entre los sistemas nacionales de proyección climática y meteorológica, pero que considere también acciones preventivas.

“En nuestro sistema de monitoreo hidrometeorológico parece que será algo sustancial para la región, con impactos probablemente catastróficos para algunos países”, declaró la ministra.

El comunicado sobre las declaraciones de la ministra también recordó que Colombia lleva tres años viviendo los efectos producto del Fenómeno de La Niña, en la que registró cerca de un millón de personas damnificadas. Sin embargo, ante el caso del Fenómeno de El Niño, mencionó que es importante mirar las consecuencias de este evento y a partir de programas de restauración ecológica y biodiversidad se consideren sus consecuencias.

En este marco, con respecto al trabajo conjunto para enfrentar los efectos de los fenómenos, así como también continuar con acciones colaborativas para reducir el impacto en el medioambiente, Muhamad insistió en el canje de deuda externa por acción climática.

De esta manera, en un acuerdo multilateral, señala, un porcentaje de la deuda hasta 2030 y que por 10 años sea condenada para invertirse en acción climática.

Así, comunicó que:

“Lo que propone el Presidente Gustavo Petro es un acuerdo multilateral a una escala suficiente no solo para los países más vulnerables sino los de renta media, que hoy no podemos endeudarnos más, que estamos pagando permanente por la crisis climática y al mismo tiempo nuestras cuentas fiscales no dan para pagar ni nuestras NDC ni los procesos de adaptación ni la respuesta a la crisis”.