Juan Fernando Quintero seguirá fuera de las canchas y saldría del Junior en los próximos días

Juan Fernando Quintero pasó de ser una de las estrellas más esperadas e importantes del fútbol colombiano en 2023 a ser el protagonista de una de las polémicas que rodean al Junior de Barranquilla en la Liga Betplay, donde están al borde de quedar eliminados.

El mediocampista completó dos meses sin jugar un partido profesional, la última ocasión fue el 12 de marzo ante Envigado, equipo al que le marcó su primer gol con la camiseta rojiblanca y desde entonces se ha recuperado de una lesión en su tobillo.

Bajo el misterio de cuándo será el regreso de Juanfer a las canchas, su verdadero estado de salud y ritmo de juego, apareció nuevamente el rumor de que no cumplirá su contrato con Junior y saldría mucho antes de lo esperado, incluso se teme que sería en los próximos días.

“Bolillo” Gómez le cierra la puerta

Hernán Darío Gómez, técnico de Junior, habló en rueda de prensa previo al partido con Pereira por la Liga Betplay, y uno de los temas que tocó fue sobre la situación de Juan Fernando Quintero, jugador que sigue en el departamento médico y lleva dos meses en recuperación.

Aunque muchos aficionados esperaban que el mediocampista reapareciera para el encuentro del sábado 13 de mayo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el entrenador dejó claro que esa idea no será posible hasta nuevo aviso: “Juan Fernando Quintero no estará en estos dos partidos. Se está recuperando, pero por ahora no va a estar”.

Reencuentro de Hernán 'Bolillo' Gómez con Juan Fernando Quintero

Cabe recordar que Juanfer no ha jugado ningún partido bajo el mando de Bolillo Gómez, que llegó al Junior después de que el mediocampista se lesionara y desde marzo lo está esperando para que pruebe en el sistema táctico del timonel que se ha apoyado mucho en Luis González en la zona de creación.

“Juanfer” se iría muy pronto

Juan Fernando Quintero tiene contrato con el Junior de Barranquilla hasta diciembre de 2023, pero posiblemente el vínculo finalice antes de lo esperado y sería la próxima semana, cuando el equipo enfrente a Huila en Neiva por la última fecha de la Liga Betplay.

Según la emisora Antena 2, los días del mediocampista en la capital del Atlántico estarían contados, porque todo dependería de que los Tiburones clasifiquen a los cuadrangulares, objetivo para el que necesitan ganar los dos compromisos que le quedan en la primera fase.

En el caso contrario, Quintero empezaría a mirar otras opciones para continuar su carrera y posiblemente volvería al fútbol internacional, aunque no se conoce el interés de otros conjuntos por el habilidoso jugador.

Novedades ante Pereira

El escándalo de un grupo de jugadores del Junior que se enfiestaron tras la derrota 2-0 ante Once Caldas causó que la nómina titular sufriera cambios para el juego frente a Pereira, el sábado 13 de mayo en Barranquilla, como confirmó el técnico Hernán Darío Gómez.

“Tenemos muchas opciones para trabajar. El equipo va a sufrir porque eran jugadores importantes en el equipo. Pero hay buenos jugadores para el partido del sábado. Hay que recuperar la alegría del grupo”, afirmó el entrenador durante una rueda de prensa.

Una de las novedades sería la titularidad de Carlos Bacca, delantero muy cuestionado porque solo lleva una anotación en la Liga Betplay y era suplente de Luis Sandoval, uno de los involucrados en el escándalo y cuyo contrato fue terminado por mutuo acuerdo el jueves 11 de mayo.