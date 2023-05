Hollman Morris otra vez quiere ser alcalde de Bogotá: elegirá entre la Colombia Humana y el partido de Daniel Quintero

Hollman Morris será candidato a la Alcaldía de Bogotá por el partido de Quintero o por el de Petro. Colprensa.

Se agita el sonajero de candidatos que buscan reemplazar a Claudia López en la Alcaldía de Bogotá. En las últimas horas se confirmó que uno de los aspirantes a los que la mandataria derrotó en el 2019, el exconcejal Hollman Morris, competirá otra vez por el que se considera el segundo cargo de elección popular más importante en Colombia.

Uno de los principales escuderos del presidente Gustavo Petro ya tiene dos avales para ser el candidato oficial: uno, el del partido del jefe de Estado, la Colombia Humana, con el que compitió en las elecciones anteriores, y en las que quedó en tercer lugar atrás de Claudia López, de la Alianza Verde; y Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo.

“Apoyamos su visión para convertir Bogotá en una ciudad hermosa, cómoda y segura; ello implica una ciudad pensada en la gente; una ciudad educada con espacios amplios, vegetación y pulmones naturales. Agradecemos a Hollman Morris aceptar esta postulación y a Gustavo Petro acompañarla”, señaló un comunicado de la Colombia Humana difundido en sus canales oficiales.

Petro y Morris, viejos amigos y aliados políticos.

El otro partido que le pidió al también periodista capitalino y exdirector de Canal Capital que fuera su candidato es el de Independientes, que recientemente recibió la personería jurídica y cuyo jefe natural es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

“Aspira este año a la Alcaldía Distrital por el Partido Independientes. El político, de 53 años, iniciará su segundo proceso para llegar al máximo cargo local de la capital colombiana con el respaldo del naciente partido que ya llevó a Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín en el 2019″, se lee en un texto oficial de la colectividad del mandatario antioqueño.

Hollman Morris y Daniel Quintero: así se fraguaría su alianza, @HOLLMANMORRIS/Twitter

La confirmación de que Morris buscará llegar al Palacio Liévano se conoce luego de que se cayó su supuesto nombramiento en RTVC Sistema de Medios Públicos, que finalmente quedará en manos de la actriz villavicense Nórida Rodríguez. Además, en 2022, cuando Morris compitió por llegar al Senado, se quemó. En aquella ocasión compitió con el movimiento Fuerza Ciudadana.

Así las cosas, surge la inquietud de a cuál partido entrará Morris para competir por la administración bogotana y si se distanciará de la coalición de Gobierno nacional, el Pacto Histórico, con la que Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales del 2022.

Hollman Morris cuando sin éxito fue candidato al Senado de Fuerza Ciudadana

De esa coalición progresista ya hay otros precandidatos como Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Heidy Sánchez, del MAIS, el Polo y la Unión Patriótica respectivamente, que quieren disputarse ser el alfil del Pacto Histórico en la contienda electoral que definirá al nuevo mandatario de la capital colombiana.

El próximo cuatro de junio se definirá esa dignidad del oficialismo; hasta el momento, Hollman Morris no ha anunciado una decisión. Sin embargo, en su cuenta de Twitter, confirmó que sí tiene el aval de Independientes y la Colombia Humana para el cargo que otras figuras como Diego Molano, Juan Daniel Oviedo y Lucía Bastida también están disputando.

Los candidatos Lucía Bastidas, Juan Daniel Oviedo, Diego Molano, Hollman Morris y Rodrigo Lara hablaron sobre el metro, movilidad multimodal, seguridad, vivienda y otras de las principales necesidades de la ciudad. (PorBogotá)

El nombre de Hollman Morris siempre se relaciona con el del presidente Petro. No solo es uno de sus principales aliados, sino que le dio la bendición en el 2019 para competir por el Distrito. Del exconcejal capitalino se sabe que es egresado de la facultad de periodismo de la Pontificia Universidad Javeriana, además de haber cursado el Dart Center for Journalism and Trauma, de la Universidad de Harvard y la Fundación National Endowment for Democracy (NED), experiencias con las que fue becado.

Cuando el actual jefe de Estado era alcalde de Bogotá, Morris también obtuvo su curul en el cabildo capitalino. Antes de saltar a la política, Morris trabajó en reconocidos medios de comunicación colombianos: en el diario El Espectador, donde fue editor y dirigió una sección de conflicto y paz. Así mismo, trabajó en noticieros AM-PM, Noticiero Nacional y RCN.

Su hoja de vida se vio manchada en 2019 luego de perder las elecciones locales a Bogotá y que la periodista María Antonia García denunciara a Morris por presunto abuso sexual, acusación que luego archivó la Fiscalía General de la Nación.