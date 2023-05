Goyo, de ChocQuibTown, desfilará para Victoria’s Secret

Goyo

Uno de los gigantes de la moda íntima femenina como lo es Victoria’s Secret ha venido reestructurándose respecto al concepto o imaginario donde los “cuerpos perfectos” son los únicos que lucen su lencería. Entre estas políticas que están cambiando, también se encuentra el hecho de ofrecer una gama mucho más amplia de tallas y la inclusión de diseñadores de todo el mundo.

Tal y como Victoria’s Secret tiene acostumbrado a todos los seguidores, sus desfiles casi siempre cuentan con la presencia de varias personalidades. Por ello, recientemente la marca anunció que la famosa cantante colombiana Gloria Emilse Martíne, más conocida como Goyo del grupo chocoano de ChocQuibTown, hará parte de una de sus pasarelas.

Apenas notificaron a la cantante de esta noticia, la chocoana quiso compartir con todos sus seguidores esta buena nueva: “Me moría por contarles que Voy a hacer parte del icónico Desfile de @Victoriassecret REPRESENTANDO 🐆👑 ❤️‍🔥 🫶🏾 #VSNow”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter, donde recogió un buen número de comentarios de felicitación.

Este es el poster publicitario con que Victoria’s Secret anunció a Goyo como artista invitada a uno de sus desfiles. / Imagen @VictoriasSecret

“Caramba que alegría. Todo es resultado de tu hermoso trabajo”; “Felicitaciones, Goyo ❤️”; “Goyo alumbrandonos con su luz 👌🏾✊🏽 Brillando es brillando oyó 😍”; “😍 felicidades te mereces todo lo bueno de este mundo!”; “Te felicito @GOYOCQT siempre llegando muy alto”; “Colombia va devorando”; “👏🏻 buena escogencia la de victorias. Es una mujer divina 👏🏻”, fueron algunos de las impresiones de los fans.

Tal y como comunicó la revista estadounidense Vogue, el ‘Victoria’s Secret World Tour’, como se le denominó a esta nueva propuesta de la marca, reunirá a varios creativos de todo el mundo: cineastas, músicos, artistas entre muchos otros. Cabe señalar que como si no fuese suficiente la presencia de la cantante colombiana, Melissa Valdés, creativa bogotana, también hará parte de esta nueva propuesta del gigante de la moda íntima femenina.

Raúl Martínez, director creativo principal de Victoria’s Secret manifestó: “Hemos evolucionado y hemos avanzado, pero no es que nos estemos quedando atrás. Estamos tocando tanto la narración, que se trata de nuestra defensa y celebración de las voces femeninas, como también esa [experiencia] de entretenimiento de moda completa, porque eso es algo que fue bastante icónico”.

Todavía no se conoce la fecha exacta del evento. Sin embargo, lo que sí es seguro es que Goyo deslumbrará con su belleza y pondrá en el no solo el nombre de Colombia, sino también pondrá en el espectro de la moda internacional el nombre de su amado Chocó.

Goyo recibió el reconocimiento como ‘agente de cambio’ por Billboard

El 6 de mayo de 2023, en el Wastco Center de Miami, se llevó a cabo la primera edición del Mujeres en la Música Latina de Billboard, un evento creado por la reconocida revista estadounidense especializada en la industria musical para resaltar la labor de las artistas latinoamericanas. En esta primera gala las colombianas Goyo y Shakira brillaron al ser reconocidas como Agente de Cambio y Mujer del Año, respectivamente.

Goyo recibió el premio a Agente de Cambio en los Billboard Latin Women in Music (Photo by: Jason Koerner/TELEMUNDO)

Previo a la gala, en la alfombra roja la cantante chocoana, que hace parte del grupo ChocQuibTown, reveló que “mi mayor inspiración es mi hija Saba, que está por aquí. Ella me inspira muchísimo. Ella me da muchas fuerzas todos los días. Llevarla a la escuela, hacer todas esas cosas que la gente piensa que los artistas no hacemos, me hace sentir superhumana, estar cerca de mi hija y vivir esa experiencia todos los días”.

En este evento, el reconocimiento a Goyo resaltaba la labor que la cantante ha realizado a través de su música y de su reconocimiento para aportar en el empoderamiento de las mujeres y las comunidades afrolatinas. Para Billboard la colombiana merece el título de ‘agente de cambio’ por la manera en la que ha utilizado su talento en pro de las poblaciones del Pacífico colombiano.